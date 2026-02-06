SAT promete multa de hasta 100 mil pesos para estos contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que aplicará sanciones económicas que podrían alcanzar los 122 mil pesos a los contribuyentes que exijan la Constancia de Situación Fiscal (CSF) como requisito para emitir facturas electrónicas.

De acuerdo con el organismo, condicionar la emisión de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a la entrega de este documento constituye una infracción prevista en el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación. Esta práctica, aún común en algunas empresas, carece de fundamento legal y representa un incumplimiento directo de las disposiciones fiscales vigentes.

El SAT precisó que la multa puede variar entre 21 mil 420 y 122 mil 440 pesos, dependiendo de la gravedad y reincidencia del caso. Las sanciones aplican tanto a comercios como a personas físicas o morales que condicionen la facturación al presentar la CSF.

Según las disposiciones oficiales, la Constancia de Situación Fiscal no es obligatoria para facturar , ya que los datos indispensables —RFC, nombre o razón social, código postal y régimen fiscal— son suficientes para emitir correctamente un comprobante.

Los empleadores tampoco deben exigir la CSF a sus trabajadores

Asimismo, el SAT recordó que los empleadores tampoco deben exigir la CSF a sus trabajadores para el timbrado de nómina. La autoridad fiscal puede obtener los datos necesarios a través de los mecanismos internos establecidos, conforme a la ficha 44/CFF de la Resolución Miscelánea Fiscal.

El organismo subrayó que la constancia contiene información sensible y personal del contribuyente —como su domicilio fiscal, obligaciones y actividades económicas—, y que no cuenta con vigencia definida, por lo que solicitarla reiteradamente no tiene justificación legal ni administrativa.

Finalmente, el SAT reiteró que cualquier contribuyente puede consultar o descargar su constancia por medios oficiales, ya sea en el portal web, la app SAT Móvil, SAT ID o en oficinas presenciales. Sin embargo, insistió en que exigir la Constancia de Situación Fiscal para emitir facturas será motivo de sanción, y llamó a las empresas a ajustar sus procesos para evitar multas que podrían superar los 100 mil pesos.

