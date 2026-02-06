Aranceles: Donald Trump impone impuestos del 25% a los países que compren bienes de Irán

Este lunes, Donald Trump aseguró que por parte de Washington, toda nación que "haga negocios" con Irán será castigado con un arancel del 25%. Lo que implica un paso adicional en la campaña para ahogar económicamente al Gobierno de Teherán.

La orden ejecutiva fue firmada este viernes por Trump , en ella se establece el impuesto sobre productos de países que compren, importen o adquieran bienes o servicios de Irán, al considerar que las acciones de Teherán representan una amenaza para la seguridad nacional.

Una “Orden final”

Trump a través de su cuenta oficial de Truth Social declaró: “Esta orden es inmediata y final". Cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán deberá pagar un arancel del 25% sobre todas las transacciones comerciales que realice con los Estados Unidos de América, agregó el mandatario.

La advertencia de Trump llega después de que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Donald Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.

Un “elevado” número de muertos

Los contactos se mantuvieron después de que Trump amenazara con atacar a la nación persa en respuesta a la represión activada por las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias que están sacudiendo el país y que están dejando un elevado número de muertos y detenidos.

En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión, en una muy amplia horquilla que va de decenas a varios cientos de muertos.

Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en una conferencia este lunes que Trump no descarta acciones militares en Irán.

Teherán mantiene relaciones comerciales con varios países de la región, con Brasil como su principal socio regional en el intercambio de productos agrícolas y fertilizantes, y vínculos comerciales también con naciones como Venezuela, Argentina, Cuba, México, Colombia y Uruguay, según datos oficiales.

TG