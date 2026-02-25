SAT puede enviar a prisión a quienes no cumplan este requisito clave en marzo 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede promover acciones penales contra contribuyentes que incumplan obligaciones fiscales en 2026, especialmente cuando se configure el delito de defraudación fiscal, contemplado en el Código Fiscal de la Federación.

En México, tanto personas físicas como morales están obligadas a contribuir al gasto público mediante el pago de impuestos . Cuando esta responsabilidad no se cumple, la autoridad fiscal —dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público— puede imponer sanciones que van desde multas y recargos hasta restricciones administrativas. En los casos más graves, el incumplimiento puede derivar en consecuencias penales.

La defraudación fiscal ocurre cuando un contribuyente emplea engaños, simula operaciones o presenta información falsa con el fin de omitir total o parcialmente el pago de contribuciones, o bien obtener un beneficio indebido en perjuicio del fisco. Entre las conductas que pueden configurar este delito se encuentran declarar ingresos menores a los reales, reportar datos falsos, simular gastos inexistentes o aprovechar errores para reducir ilegalmente la carga tributaria.

El artículo 108 del Código Fiscal establece que las penas de prisión varían según el monto defraudado . Cuando la cantidad no supera los 2.5 millones de pesos, la sanción va de tres meses a dos años de cárcel; si excede esa cifra, puede alcanzar hasta cinco años; y en montos mayores a 3.7 millones de pesos, la pena puede llegar hasta nueve años. Si no es posible determinar el monto exacto, la condena puede ir de tres meses a seis años de prisión. Además, las sanciones penales pueden aplicarse de forma independiente a las multas y recargos fiscales.

La legislación también contempla la posibilidad de reducir hasta en 50% la pena si el contribuyente reintegra el monto defraudado en una sola exhibición.

Cabe precisar que el SAT no puede detener directamente a una persona; sin embargo, sí está facultado para presentar denuncias ante la autoridad competente cuando detecta posibles delitos fiscales, lo que puede derivar en un proceso judicial y, eventualmente, en prisión.

