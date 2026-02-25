Bolsa Mexicana liga otra jornada de ganancias y mantiene racha positiva

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este miércoles un 0.3 %, su segundo avance consecutivo, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se alcanzó los 71 mil 144.35 puntos.

"En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.3 %, avanzando en tres de las últimas cuatro sesiones", comentó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las ganancias de las emisoras: Grupo México (+2.93 %), Grupo Aeroportuario del Sureste (+2.1 %), Industrias Peñoles (+1.7 %), Cemex (+1.57 %) y Banco del Bajío (+1.13 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en +10.63 %, mientras que en el mes acumula un avance del 5.2 %.

"A nivel empresa, 14 de las 35 (emisoras) terminaron en terreno positivo. Al alza, Grupo México, ASUR e Industrias Peñoles; mientras que, a la baja, Grupo Carso, Televisa y Chedraui fueron las más rezagadas", agregó el especialista.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.1 % frente al dólar, al cotizar en 17.16 unidades por billete verde, frente a los 17.17 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 262 millones de títulos por un importe de 20.838 millones de pesos.

De las 667 firmas que cotizaron en la jornada, 397 terminaron con sus precios al alza, 243 tuvieron pérdidas y 27 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Frisco (MFIRSCO A-1), con el 5.83 %; de la firma de servicios financieros Alterna Asesoría Internacional (ALTERNA B), con el 5.3 %, y del Grupo Industrial Saltillo (GISSA A), con el 5.1 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la aerolínea Volaris (VOLAR A), con el -6.3 %, del conglomerado industrial Grupo Carso (GCARSO A1), con el -4.05 %; y del consorcio de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el -3.95 %.

MF