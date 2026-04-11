En México, jubilarse no significa despedirse por completo de las responsabilidades fiscales. Durante abril de 2026, algunos pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado podrían enfrentar sanciones del Servicio de Administración Tributaria si no cumplen con un trámite clave: la Declaración Anual. En esta nota te decimos los detalles.

Aunque existe la creencia de que los jubilados están exentos de este tipo de obligaciones, la realidad es más ácida. Las pensiones sí cuentan con beneficios fiscales, pero solo hasta cierto límite. Cuando los ingresos mensuales superan ese umbral, entran en juego nuevas responsabilidades, y no cumplirlas puede salir carísimo.

¿Cuál es el límite libre de impuestos?

La ley establece que las pensiones están exentas del Impuesto Sobre la Renta hasta un tope de 15 veces la Unidad de Medida y Actualización mensual. En términos actuales, eso equivale a poco más de 53 mil pesos al mes.

Si un pensionado se mantiene por debajo de esa cifra y no tiene otros ingresos, en general no está obligado a presentar declaración. Pero en cuanto se rebasa ese monto —aunque sea por poco—, el excedente ya genera impuestos y activa automáticamente la obligación de declarar.

Además, no se trata solo de la pensión. Ingresos adicionales como rentas, intereses bancarios o cualquier actividad económica también cuentan. La suma total puede llevar a muchos a superar el límite sin darse cuenta.

¿Quiénes sí deben presentar declaración?

No todos los jubilados están en la misma situación. Están obligados a declarar quienes:

Perciban más de 15 UMA mensuales en su pensión.

Tengan ingresos extra, como arrendamientos o rendimientos financieros.

Reciban más de una pensión (por ejemplo, del IMSS y del ISSSTE al mismo tiempo).

En este último caso, es importante saber que el beneficio fiscal no se duplica: el límite exento sigue siendo uno solo.

Multas y consecuencias por no cumplir con el SAT

Ignorar esta obligación puede derivar en sanciones importantes. Las multas por no presentar la Declaración Anual pueden ir desde aproximadamente mil 400 hasta más de 17 mil pesos, dependiendo del caso. A esto se suman recargos y actualizaciones, lo que incrementa la deuda con el tiempo.

Para evitar problemas con el SAT, lo más recomendable es actuar con anticipación. Revisar los ingresos totales, confirmar si se supera el límite exento y consultar la situación fiscal en línea son pasos básicos. En caso de duda, contar con el apoyo de un contador puede marcar la diferencia entre cumplir sin contratiempos o enfrentar sanciones innecesarias.

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AO

