¿Qué pasa si no registro mi celular? Fecha en la que vence el plazo

El tiempo se agota para millones de usuarios de telefonía móvil en México. Si te has preguntado ¿qué pasa si no registro mi celular?, la respuesta de las autoridades es directa y contundente: tu línea será suspendida.

A partir del 1 de julio de 2026, los números que no estén vinculados a la identidad de su dueño dejarán de tener acceso a internet, redes sociales, aplicaciones bancarias y llamadas regulares.

Esta medida significa que los teléfonos no registrados pasarán a operar únicamente para realizar llamadas de emergencia, por lo que, para evitar quedarte incomunicado, es indispensable completar este trámite antes de que venza el plazo oficial.

El proceso de registro arrancó el pasado 9 de enero de 2026 y aplica para absolutamente todos los usuarios en el territorio nacional. No importa si tu esquema es de prepago o pospago; la regla es general.

¿Por qué es obligatorio el registro de celulares y quién lo exige?

La iniciativa es impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) como parte de una estrategia nacional de seguridad. El objetivo principal de este padrón es frenar delitos de alto impacto como la extorsión y el fraude.

Estos ilícitos se facilitaban enormemente mediante el uso de chips y líneas anónimas. En México existen alrededor de 150 millones de líneas móviles, de las cuales una inmensa mayoría operaba bajo la modalidad de prepago.

Al vincular cada número con la CURP (Clave Única de Registro de Población), las autoridades buscan reducir la incidencia delictiva. Además, se pretende brindar mayor certeza jurídica a los consumidores en todo el país.

Es importante destacar que la CRT ha confirmado que no se solicitarán datos biométricos . No te pedirán huellas dactilares ni escaneo de iris para completar este requisito.

El almacenamiento de la información recabada quedará bajo el estricto resguardo descentralizado de los operadores telefónicos. Todo el proceso cumple con las leyes vigentes de protección de datos personales.

¿Cuándo vence el plazo y dónde realizar el trámite?

La fecha límite inamovible para registrar tu línea es el 30 de junio de 2026. Las autoridades han sido enfáticas en que no habrá prórroga alguna para los usuarios rezagados.

Cualquier modificación al calendario dependería exclusivamente del Congreso de la Unión. Por ello, es vital actuar ahora y no esperar hasta el último minuto.

El trámite se puede realizar de dos maneras: de forma presencial o totalmente en línea. Si prefieres la vía digital, debes ingresar al portal oficial habilitado por el gobierno (https://portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles).

El sistema está diseñado para ser intuitivo, rápido y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Solo necesitas tener tus documentos a la mano.

ESPECIAL / portal.crt.gob.mx

Por otro lado, si optas por la modalidad presencial, puedes acudir directamente a un centro de atención a clientes. Empresas de telecomunicaciones como Telcel, AT&T, Movistar y Bait cuentan con personal capacitado.

Ellos te ayudarán a vincular tu número sin costo alguno. Solo debes presentar tu identificación oficial y tu clave de registro.

¿Qué hacer si no reconoces un número a tu nombre?

Una de las grandes ventajas de este nuevo padrón es que otorga control total a los usuarios sobre su identidad digital. Las compañías telefónicas están obligadas a informarte cuántas líneas están asociadas a tu nombre.

Para proteger tu privacidad, el sistema mostrará únicamente los últimos cuatro dígitos de cada número. Si al consultar tu estatus descubres líneas que no reconoces, tienes el derecho de solicitar la desvinculación inmediata.

Este proceso de baja también puede realizarse en el portal de la CRT o acudiendo a las sucursales de tu operadora. Al finalizar una desvinculación exitosa, el sistema generará un folio único con fecha y hora.

Este documento servirá como comprobante oficial de que esa línea ya no está ligada a tu identidad. No dejes este trámite para el último minuto; protege tu línea, tu conectividad y tu identidad hoy mismo.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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