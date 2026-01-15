Salario Mínimo 2026: La fecha en que se verá reflejado el primer pago con aumento

Como parte de una estrategia orientada a impulsar la justicia salarial y reducir el impacto de la inflación en la economía de los trabajadores, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) confirmó para 2026 el aumento al salario mínimo general, así como al correspondiente a la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN).

Durante los últimos meses de 2025, la Conasami informó que, al igual que en años anteriores, se aplicaría un incremento al salario mínimo, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2026.

De acuerdo con los comunicados oficiales, el salario mínimo general registró un aumento del 13 %, aprobado por unanimidad, mientras que los sueldos en los 46 municipios que integran la Zona Libre de la Frontera Norte tuvieron un incremento del 5 %.

Con este ajuste, el salario mínimo general pasó de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios, mientras que en la ZLFN quedó en 440.87 pesos, frente a los 419.88 pesos diarios que se percibían en 2025.

¿Cuándo se verá reflejado el primer pago con aumento?

Debido a que el incremento entró en vigor el 1 de enero, el primer pago con el ajuste se reflejará en la primera nómina del año. En el caso de pagos quincenales, este podría recibirse alrededor del 15 o 16 de enero, o bien a finales del mes, dependiendo del esquema de pago de cada empresa.

¿Cómo se establece el salario mínimo?

El salario mínimo se fija conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), específicamente en el artículo 123, fracción VI, el cual señala que el ingreso mínimo debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de una persona trabajadora y su familia, incluyendo alimentación, vivienda, educación y esparcimiento digno.

El incremento para 2026 se integró a partir del salario mínimo vigente en 2025, sumado al Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.01 pesos, más un aumento por fijación del 6.5 %. En el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte, el ajuste fue del 5 %.

Cabe destacar que esta medida no aplica como referencia para salarios contractuales, ni para sueldos federales, estatales o municipales.

Con el aumento al salario mínimo para 2026, el Gobierno de México busca fortalecer el poder adquisitivo de millones de trabajadores y mitigar el impacto del alza constante en el costo de vida. Aunque el ajuste no elimina por completo los efectos de la inflación , representa un paso clave para garantizar condiciones laborales más justas y avanzar hacia una mayor estabilidad económica para las familias mexicanas.

