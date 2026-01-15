Buró de crédito: ¿Cuánto tiempo tardan en borrarse las deudas en el 2026?

Con el arranque de 2026, miles de mexicanos experimentarán cambios en su historial financiero debido a la eliminación automática de ciertos registros negativos del Buró de Crédito, un proceso contemplado en la legislación vigente. Esta depuración forma parte de los mecanismos diseñados para impedir que los adeudos permanezcan de manera indefinida y sigan afectando, sin límite de tiempo, la calificación crediticia de los usuarios.

La medida, sin embargo, no implica un “borrón y cuenta nueva”, ni responde a decisiones discrecionales de las instituciones financieras. Se trata de la aplicación de plazos legales específicos, que varían según el monto de la deuda y el tiempo transcurrido desde su último movimiento. Conocer estos criterios resulta clave para quienes buscan mejorar su perfil financiero y acceder a créditos, financiamientos o servicios bancarios durante el nuevo año.

¿Qué deudas se eliminan del Buró de Crédito?

La normativa establece que los adeudos reportados al Buró de Crédito tienen una vigencia limitada. Una vez cumplido el plazo correspondiente, los registros negativos se eliminan de forma automática, siempre que no exista un proceso judicial en curso ni se haya comprobado fraude. El conteo inicia a partir de la fecha del último reporte realizado por el acreedor.

Adeudos menores a 25 UDIS

Este tipo de deudas se elimina después de un año. Generalmente corresponden a montos bajos, como retrasos mínimos en servicios o créditos de corto plazo, que no volvieron a registrar actividad.

Deudas de 25 a 500 UDIS

En estos casos, el registro permanece dos años en el historial crediticio. Aquí se incluyen muchos créditos personales, saldos reducidos en tarjetas o cuentas con atrasos temporales que dejaron de actualizarse.

Deudas mayores a 500 y hasta 1,000 UDIS

Estos adeudos se conservan en el Buró de Crédito por un periodo de cuatro años. Suelen corresponder a créditos formales que no fueron liquidados en su momento, pero que tampoco generaron movimientos posteriores.

Deudas superiores a 1,000 UDIS

Los registros pueden eliminarse después de seis años, siempre y cuando el monto no supere el equivalente a 400 mil UDIS, no exista una demanda judicial activa y no se haya acreditado fraude. Si alguna de estas condiciones no se cumple, la información puede mantenerse visible por un plazo mayor.

¿Qué deudas no desaparecerán en 2026?

No todos los adeudos se borrarán con el cambio de año. Aquellos que no hayan cumplido el plazo legal, los que continúan reportando movimientos recientes o los que están sujetos a procesos judiciales o investigaciones por fraude permanecerán en el historial crediticio.

Además , la eliminación de un registro negativo no significa que la deuda quede cancelada legalmente. El adeudo puede seguir existiendo frente al acreedor, aun cuando ya no aparezca reflejado en el Buró de Crédito, por lo que las instituciones financieras conservan la posibilidad de buscar su recuperación por otras vías.

Recomendaciones para mejorar el historial crediticio

Especialistas en finanzas personales recomiendan que los usuarios consulten su Reporte de Crédito Especial, al cual tienen derecho de manera gratuita una vez al año. Revisar este documento permite identificar qué registros están próximos a eliminarse, detectar posibles errores y, en caso necesario, iniciar procesos de aclaración.

Asimismo, se aconseja regularizar las deudas vigentes, evitar nuevos atrasos y, cuando sea posible, negociar con los acreedores condiciones de pago. Estas acciones pueden contribuir de manera gradual a mejorar el puntaje crediticio y facilitar el acceso a productos financieros durante 2026 y en el mediano plazo.

YC