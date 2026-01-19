CFE confirma descuento para adultos mayores que cumplan estos requisitos

Recientemente se corrieron rumores sobre los supuestos descuentos del recibo de luz, ante esta situación la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha aclarado que tan cierto es esto.

La CFE informó que para este 2026, no existe ningún descuento especial ni convenio con la tarjeta INAPAM para bajarle el precio a la luz de los adultos mayores. Sin embargo, la CFE aclaró que hay un apoyo que ya reciben los adultos mayores (y el resto de la población), se trata del subsidio gubernamental general, el cual se aplica en automático en los recibos de las tarifas residenciales de bajo consumo.

¿Qué adultos mayores tienen descuento en la CFE?

Las y los adultos mayores que no gasten demasiada energía en su hogar se les brinda un descuento en su recibo de luz de la CFE. Este apoyo ya viene incluido automáticamente en la factura de luz. Asimismo, la CFE reiteró que para este 2026, no se tiene planeado crear un descuento especial solo para jubilados. Sin embargo, hay algunos otros descuentos que si pueden tomar las y los adultos mayores que cuentan con tarjeta INAPAM.

Por otro lado, la CFE recomienda a los adultos mayores seguir medidas prácticas de ahorro, como cambiar todos los focos por tecnología LED, desconectar los aparatos que no se estén usando y asegurarse de no dejar abierto el refrigerador.

¿Qué descuentos tengo con la tarjeta INAPAM?

En diversas entidades del país las y los adultos mayores que tengan tarjeta INAPAM pueden recibir hasta un 50 % de descuento en el pago del predial y del agua; el único requisito es que los recibos de luz estén a su nombre para que se pueda aplicar el ahorro de inmediato.

