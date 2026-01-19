La llegada de la Copa del Mundo 2026 marcará una revolución en el campo turístico para México con la renovación y apertura de nuevos hoteles para el disfrute de los turistas que visiten nuestro país.

Gigantes como Hilton, Marriott ya tienen una sólida presencia en suelo nacional, a los que se suman nuevos consorcios como Ennismore, todos buscando ofrecer opciones de descanso reparador a los viajeros .

Y es que no solamente las sedes mundialistas de nuestro país (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) se beneficiarán con la competencia futbolera: otros destinos, como Cancún, levantan la mano para albergar a los aficionados durante el certamen e incluso ser punto de concentración para algunas selecciones participantes.

Nuevos hoteles "mundialistas"

Con el arranque de la justa a 143 días de distancia, el panorama de hospedaje está por recibir la apertura de nuevos recintos, aunque también se contempla la llegada de nuevos hoteles de cara a los meses finales de 2026 .

Entre las aperturas que destacan en el horizonte se cuentan:

Hyde Mexico City Reforma

Una de sus ventajas será su ubicación, pues como su nombre lo indica, abrirá sus puertas sobre Paseo de la Reforma. Con un espíritu bohemio, contará con 106 habitaciones para recibir a los viajeros.

En el campo gastronómico, contará con el restaurante Niko, de estilo japonés clásico y sobrio, enfocado en ingredientes de calidad más alta y apostando por una presentación tradicional. Quienes busquen una buena copa aquí encontrarán el bar de cocteles Sun & Moon.

Dentro de las amenidades, ofrecerá gimnasio y salas de reuniones. Apertura prevista para mediados de 2026.

Mama Shelter Mexico City

Este hotel alista su apertura en la Roma Norte, uno de los barrios más animados de la capital, donde siempre hay algo para sorprender al turista de alma curiosa.

La "casa de mamá" en la ciudad contará con 100 habitaciones, un restaurante y bar vibrante, un frondoso patio con escenario, un rooftop bar con vistas al skyline, gimnasio y espacios para reuniones o eventos privados.

Ofreciendo un diseño lúdico y energía acogedora, el hotel (una marca que llega a México tras cosechar éxito en otras ciudades del mundo), encarna un espíritu creativo, social y lleno de vida, convirtiéndose en la base perfecta para explorar la capital.

Su apertura también está prevista para mediados de 2026.

Rixos Cancún

Rodeado de playas de arena blanca y las brillantes aguas del Caribe, este hotel será perfecto para quien busque disfrutar de una experiencia relajante hospedado en el paraíso.

Contará con 345 habitaciones y suites diseñadas para armonizar con el espectacular entorno natural que lo rodea, garantizando espacio suficiente para todas las actividades y experiencias del resort.

Su oferta gastronómica se nutrirá de los manjares de las principales gastronomías del mundo. Promete contar con actividades diarias de activación, entretenimiento y un spa para darle un respiro al cuerpo. Al ser familiar, promete también opciones para los pequeñines y adolescentes.

Se contempla su apertura a finales de este año.

