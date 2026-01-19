Durante este 2026, la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez continuará apoyando a estudiantes que cursan la preparatoria o bachillerato en instituciones públicas de todo el país. Este es uno de los programas sociales más relevantes del Gobierno de México.

El apoyo económico es parte de la estrategia del bienes que busca reducir la deserción en escuelas al otorgar un impulso monetario bimestral que busca cubrir gastos básicos como transporte, alimentación y materiales para poder solventar sus estudios.

A continuación respondemos las dudas más solicitadas respecto al apoyo económico:

Requisitos para obtener la Beca Benito Juárez 2026

Ser estudiante de modalidad escolarizada en alguna escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención; en este segundo caso, se debe cubrir alguna de estas dos condicionantes:

Haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria de educación básica.

Tener bajos ingresos y hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre de 2025.

No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.

Requieres reunir los siguientes documentos para realizar la inscripción:

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Lista de aceptados

La forma oficial para confirmar que eres beneficiario de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez es através de una búsqueda en el Buscador de Estatus de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Esta herramienta permite verificar, de manera directa y gratuita, si la solicitud fue aprobada.

Basta con consultar a través del cajón de búsqueda ingresando la Clave Única de Registro Público (CURP) del estudiante que desea ser parte del programa. Si la búsqueda arroja el estatus como "Activo" o "Beneficiario", puedes confirmar que la persona es beneficiaria del programa.

Recuerda que el apoyo puede otorgarse hasta por 30 meses siempre y cuando cumpla con el reglamento vigente.

Fecha exacta del primer depósito

El calendario oficial de pagos del 2026 está pendiente de publicarse. La Coordinación Nacional de Becas realizó la primera dispersión del año en febrero, pese a que se trata del bimestre enero-febrero.

Para este año, el monto confirmado de apoyo es de mil 900 pesos. Dicha cantidad será depositada a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar del estudiante elegido.

