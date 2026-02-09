El Día del Amor y la Amistad, que se celebra el 14 de febrero, lleva a los mexicanos a realizar un gasto especial en la compra de flores, chocolates, dulces, perfumería, restaurantes, pastelerías, hoteles y tiendas departamentales.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estima que los mexicanos gastarán en promedio mil 100 pesos por persona para la celebración de este 2026.

El rango estimado es de 550 a mil 650 pesos, lo que significa que esta fecha dejará una derrama en todo el país de 36 mil 200 millones de pesos, cifra 11.4% mayor que la del año pasado.

Este mayor gasto tiene que ver con un aumento en precios, el incremento salarial de este año, un mayor consumo de regalos para las personas especiales (ya sean amigos, la familia o la pareja) y el pago de experiencias más personalizadas como desayunos, comidas y cenas, entre otros espectáculos y diversiones como conciertos o viajes.

La Concanaco señaló que "las estimaciones de derrama por esta celebración han mostrado una trayectoria ascendente: 25 mil millones de pesos en 2023, 28 mil millones de pesos en 2024 y 32 mil 500 millones de pesos en 2025".

En un comunicado, la Concanaco-Servytur recomendó que, para hacer un consumo planeado e informado y no caer en endeudamiento o gasto impulsivo, se deben tomar en cuenta los siguientes puntos:

Definir un presupuesto

Comparar opciones

Priorizar detalles significativos dentro de las posibilidades de cada familia

Además, dio consejos tales como:

Favorecer negocios locales y establecimientos formales de la comunidad, donde el impacto de la derrama se convierte en ventas y empleo.

Y, si se opta por experiencias (comidas, cenas), hacerlo con planeación para aprovechar mejor la oferta y evitar gastos no previstos.

