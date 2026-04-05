SAT promete multas de 50 mil pesos para quienes no hagan este importante trámite en abril 2026

En plena temporada fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un aviso contundente: no presentar la Declaración Anual 2026 puede salir muy caro. Más que un simple trámite, se trata de una obligación cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones que superan los 50 mil pesos.

En un escenario donde la fiscalización es cada vez más estricta y digital, cumplir a tiempo no solo evita problemas legales, también protege tu bolsillo. Ignorar este proceso puede convertirse en un golpe directo a tus finanzas.

¿De cuánto son las multas por no declarar?

Las sanciones varían según el tipo de falta cometida. Estos son los principales escenarios:

No presentar la declaración estando obligado: multas de 2,050 a 25,360 pesos por cada obligación.

Entregarla fuera de plazo o tras requerimiento del SAT: de 2,050 hasta 50,710 pesos.

No enviarla por internet o hacerlo de forma incompleta: entre 19,460 y 38,890 pesos.

Errores, omisiones o falta de firma: de 1,830 a 5,500 pesos.

Información incorrecta o incompleta: de 920 a 2,520 pesos.

Estas sanciones están respaldadas por la normativa fiscal vigente, por lo que no son opcionales ni negociables.

¿Quiénes están obligados a presentar la declaración?

No todos los contribuyentes pueden saltarse este trámite . Deben cumplir las personas físicas que hayan tenido ingresos por:

Sueldos de más de un patrón

Honorarios o servicios profesionales

Actividades empresariales

Rentas de inmuebles

Plataformas digitales

Ingresos adicionales a su salario

También aplica para quienes dejaron de trabajar antes de cerrar el año fiscal o superaron los límites de ingresos establecidos por la autoridad.

Fechas clave: el plazo que no debes dejar pasar

Para evitar sanciones, es fundamental respetar el calendario oficial. Las personas físicas deben presentar su declaración del 1 al 30 de abril de 2026 , mientras que las personas morales lo hacen durante marzo.

No cumplir en tiempo puede activar multas automáticas, especialmente si la autoridad emite un requerimiento y este es ignorado.

No todo es castigo: también hay beneficios

Cumplir con esta obligación no solo evita sanciones. Presentar la declaración puede traer ventajas como obtener saldo a favor y mantener un historial fiscal limpio, lo que facilita trámites como créditos o servicios financieros.

El SAT recomienda revisar con anticipación la información precargada, validar ingresos y deducciones, y no dejar el trámite para el último momento. En un entorno cada vez más vigilado, postergarlo puede convertirse en un error costoso.

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