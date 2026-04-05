¿SAT congelará cuentas en 2026? Esto es lo que se sabe

Al inicio del año, diversas publicaciones en redes sociales encendieron la alarma entre usuarios al asegurar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplicaría un supuesto bloqueo masivo de cuentas bancarias a contribuyentes con adeudos fiscales. Estas versiones se viralizaron rápidamente y hasta la fecha sigue generando incertidumbre y preocupación entre quienes temían perder acceso a su dinero de forma inmediata.

SAT aclara: no hay medidas extraordinarias

Ante la difusión de esta información, la autoridad tributaria salió a desmentir de manera categórica dichos señalamientos. El SAT explicó que no cuenta con ninguna atribución para congelar cuentas de manera generalizada ni automática por presuntas deudas fiscales. Recalcó que cualquier acción de este tipo está sujeta a procesos legales específicos y no responde a decisiones arbitrarias o inmediatas.

Procedimientos fiscales siguen reglas claras

La dependencia detalló que los mecanismos de fiscalización están regulados por la ley y se desarrollan en distintas etapas. Esto implica que, antes de cualquier sanción, los contribuyentes deben ser notificados formalmente y tienen derecho a presentar aclaraciones o defenderse.

Además, negó que exista un aumento especial en la vigilancia fiscal durante enero, como también se había difundido erróneamente.

Llamado a informarse y evitar desinformación

Finalmente, el SAT exhortó a la ciudadanía a no difundir información no verificada y a consultar únicamente fuentes oficiales. Subrayó que los rumores sobre bloqueos sin previo aviso carecen de fundamento y solo contribuyen a generar alarma innecesaria entre la población.

SAT solo puede inmovilizar cuentas con adeudos fiscales firmes, aclaran expertos

Para comprender el alcance de las facultades del Servicio de Administración Tributaria (SAT), es fundamental revisar el marco legal vigente.

De acuerdo con el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF), la autoridad tributaria sí tiene la potestad de ordenar la inmovilización de depósitos bancarios, pero esto ocurre exclusivamente cuando existen créditos fiscales firmes o adeudos que no han sido garantizados debidamente por el contribuyente.

Especialistas fiscales señalan que esta medida coercitiva no es un acto arbitrario ni de primera instancia, sino el resultado de un procedimiento administrativo de ejecución donde el contribuyente ya fue notificado previamente y tuvo la oportunidad de regularizar su situación o defenderse legalmente.

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