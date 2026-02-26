Mientras los beneficiarios de las distintas pensiones del Bienestar se encuentran a la espera de la publicación de las fechas del segundo pago de 2026 (bimestre marzo-abril), el Gobierno de México dio a conocer un nuevo medio oficial a través del cual se puede consultar de primera mano el calendario de pagos, además de otra información relevante sobre los programas sociales: un canal de WhatsApp.

Este canal en la aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial es un medio de comunicación directa con las y los beneficiarios no solo de las pensiones, sino también de todos los apoyos que otorga el gobierno federal a la ciudadanía en condiciones vulnerables.

Por este canal, las personas reciben notificaciones de interés de manera segura y gratuita, como fechas de pago, convocatorias, avisos oficiales y noticias relacionadas con este tipo de apoyos.

¿Cómo seguir el canal oficial de Programas para el Bienestar en WhatsApp?

Busca “Programas para el Bienestar” en la sección de “Novedades” si estás utilizando tu celular, o en el apartado de “Canales” si usas la versión web de WhatsApp desde tu computadora.

Da clic en “Seguir” dentro del canal. Toca el ícono de la campanita para activar las notificaciones. También puedes acceder directamente al canal de WhatsApp y seguirlo ingresando a este enlace .

¡Listo! Ahora podrás estar enterado al momento de las fechas de pago de programas como la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad, entre otros, incluyendo becas.

Con la habilitación de este canal de WhatsApp, las autoridades mexicanas hacen frente a la difusión de información falsa alrededor de los Programas del Bienestar.

El Gobierno federal hace hincapié en que la información oficial solo se publica a través de cuentas, canales y páginas oficiales. Reitera que todos los trámites que se dan a conocer son gratuitos y no requieren intermediarios.

MB