Las Pensiones del Bienestar —como lo son la Pensión a los Adultos Mayores y la Pensión para Personas con Discapacidad— son programas clave que brinda apoyo económico a millones de personas en situaciones de vulnerabilidad económica en toda la República Mexicana.

No obstante y, frente a la dispersión de apoyos, es importante tener en cuenta que las filas en los Bancos del Bienestar estarán atiborradas, por lo cual, muchos beneficiarios podrían considerar la opción de utilizar cajeros automáticos de otras instituciones bancarias para agilizar el proceso.

De acuerdo con información del Gobierno de México, pueden realizarse operaciones bancarias en 11 instituciones financieras de cobertura nacional: Afirme, Banamex, Banco Azteca, Banco del Bajío, Banorte, BBVA, HSBC, Inbursa, Santander, Scotiabank y NU.

Cabe decir que esto siempre implica el cobro de comisiones por retiro, mismas que varían dependiendo de la institución financiera y la ubicación del cajero.

Conoce los bancos con las comisiones más baratas para sacar tu Pensión del Bienestar

Afirme: 30.00 pesos por retiro.

30.00 pesos por retiro. Banamex: 30.74 pesos por retiro.

30.74 pesos por retiro. Santander: 34.80 pesos por retiro.

34.80 pesos por retiro. Scotiabank: 34.80 pesos por retiro.

34.80 pesos por retiro. Banco Azteca: 34.80 pesos por retiro.

34.80 pesos por retiro. BanBajío: 23.20 pesos por retiro.

23.20 pesos por retiro. Banorte: 31.32 pesos por retiro.

31.32 pesos por retiro. Inbursa: 22.04 pesos por retiro.

BBVA: 38.28 pesos por retiro.

38.28 pesos por retiro. HSBC: 35.84 pesos por retiro.

35.84 pesos por retiro. Nu: Este banco no cobra comisión por retiro de efectivo, sin embargo, es posible que el establecimiento donde se realice el retiro sí cobre una comisión por el servicio.

Por último, siempre verifica en la pantalla del cajero la comisión antes de confirmar la operación, ya que las tarifas pueden cambiar periódicamente.

