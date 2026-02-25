SAT: ¿Cuál es la multa por no presentar la declaración anual 2026?

En este 2026, millones de contribuyentes deberán presentar su informe fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente al ejercicio 2025: la Declaración Anual.

Este trámite permite reportar los ingresos obtenidos y los gastos deducibles del ejercicio fiscal 2025, además de determinar si el Impuesto sobre la Renta (ISR) fue pagado correctamente o si existe saldo a favor o pendiente.

Las y los contribuyentes que cumplan los criterios para hacer la Declaración Anual 2026 y que no la presenten se deberán enfrentar a multas significativas. Aquí te decimos cuáles son las multas por no presentarla.

¿Cuál es la multa por no presentar la declaración anual ante el SAT?

Según el Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2025, estas son las multas oficiales por no presentar la Declaración Anual 2026:

No presentar declaración estando obligado: 2 mil 50 a 25 mil 360 por obligación.

Presentar declaración fuera del plazo o tras requerimiento: 2 mil 50 a 50 mil 710 por obligación.

No declarar por medios electrónicos u omitir información: 19 mil 460 a 38 mil 890.

Errores o no firmar correctamente: mil 830 a 5 mil 500

Faltas menores (datos incompletos o claves incorrectas): 920 a 2 mil 520.

Recuerda que, si no presentas la Declaración Anual después de un requerimiento, no solo deberás pagar la multa, también deberás pagar el impuesto determinado, la actualización por inflación y los recargos correspondientes.

¿Cuándo se presenta la Declaración Anual 2026?

Estas son las fechas oficiales para presentar la Declaración Anual 2026:

Personas morales (empresas): del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

Personas físicas: del 1 al 30 de abril de 2026.

La declaración se presenta en línea a través del portal del SAT, utilizando RFC y contraseña o e.firma vigente.

