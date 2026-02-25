SAT: ¿Cuál es la multa por no presentar la declaración anual 2026?

En este 2026, millones de contribuyentes deberán presentar su informe fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente al ejercicio 2025: la Declaración Anual.Este trámite permite reportar los ingresos obtenidos y los gastos deducibles del ejercicio fiscal 2025, además de determinar si el Impuesto sobre la Renta (ISR) fue pagado correctamente o si existe saldo a favor o pendiente.Las y los contribuyentes que cumplan los criterios para hacer la Declaración Anual 2026 y que no la presenten se deberán enfrentar a multas significativas. Aquí te decimos cuáles son las multas por no presentarla.Según el Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2025, estas son las multas oficiales por no presentar la Declaración Anual 2026: Recuerda que, si no presentas la Declaración Anual después de un requerimiento, no solo deberás pagar la multa, también deberás pagar el impuesto determinado, la actualización por inflación y los recargos correspondientes. Estas son las fechas oficiales para presentar la Declaración Anual 2026:*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *** AS