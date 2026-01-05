El Año Nuevo está aquí y con él los pagos del predial, el agua, junto a un sinfín de servicios básicos. Incluida, por supuesto, la devolución de impuestos correspondiente a la Declaración Anual 2024 del Servicio de Administración Tributaria (SAT), misma que será entregada hasta en 40 días hábiles. En esta nota te contamos los detalles.

De acuerdo con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, aunque la fecha nos parezca distante como contribuyentes, la devolución del SAT está dentro de un marco vigente, mismo que se cuenta a partir de que el contribuyente presenta la solicitud con toda la información requerida, entre ellas, la cuenta bancaria.

Además, recordemos que la autoridad fiscal puede pedir datos o documentos adicionales dentro de los primeros 20 días posteriores a la solicitud para validar el trámite.

¿El plazo de dos meses opera dentro del marco legal?

Especialistas en materia fiscal señalan que, aunque el SAT no está incumpliendo, actualmente está utilizando el plazo máximo permitido. En años anteriores, las devoluciones solían realizarse en un lapso mucho más corto, de entre cinco y quince días, gracias a facilidades administrativas que ya no se aplican.

Hasta mediados de abril, el SAT había recibido más de 6.5 millones de declaraciones, un aumento de 14 por ciento respecto al año anterior. En ese mismo periodo, alrededor de 1.3 millones de contribuyentes ya habían recibido su devolución, por un monto superior a 10 mil millones de pesos.

Aunque existe un mecanismo de devolución simplificada que permite reembolsos más rápidos en algunos casos, la autoridad fiscal ha reiterado que el plazo oficial sigue siendo de 40 días hábiles.

Por ello, los contribuyentes deberán armarse de paciencia y considerar que el depósito puede llegar hasta dos meses después de presentar su Declaración Anual de 2024.

AO

