Así puedes descargar gratis un formato de carta de recomendación laboral

La carta de recomendación laboral sigue siendo uno de los documentos más solicitados durante el proceso de reclutamiento. Este documento, que avala la trayectoria y desempeño de una persona en un empleo anterior, puede ser determinante al momento de conseguir una nueva oportunidad laboral.

¿Qué es una carta de recomendación laboral?

La carta de recomendación laboral es un documento escrito por el empleador o supervisor que certifica el desempeño, habilidades y conducta profesional de un empleado. Su finalidad es respaldar la experiencia laboral de una persona ante futuros puestos de trabajo.

Según la Ley Federal del Trabajo (artículo 132, fracción VIII), todo patrón está obligado a expedir una constancia o carta de recomendación al trabajador que haya concluido su relación laboral, siempre que éste lo solicite.

En este sentido, la carta de recomendación laboral es también un derecho que permite destacar los logros y cualidades de un trabajador, al momento de optar por nuevas vacantes.

¿Cómo redactar una carta de recomendación laboral?

Para que una carta de recomendación laboral cumpla con sus objetivos, debe redactarse correctamente. Entre sus elementos básicos se encuentran:

Encabezado: En este apartado se debe especificar el lugar, la fecha, nombre y apellido del remitente, cargo que ocupa y nombre de la empresa.

En este apartado se debe especificar el lugar, la fecha, nombre y apellido del remitente, cargo que ocupa y nombre de la empresa. Introducción: En este momento, ya es preciso identificar al candidato, señalando nombre completo, puesto que desempeñó dentro de la empresa y fechas de ingreso y salida.

En este momento, ya es preciso identificar al candidato, señalando nombre completo, puesto que desempeñó dentro de la empresa y fechas de ingreso y salida. Cuerpo de la carta: En esta sección se encuentra específicamente la recomendación. Y, para ello, se deben mencionar habilidades, fortalezas, cualidades personales, logros alcanzados dentro de la empresa, entre otras contribuciones dentro del desempeño de sus tareas.

En esta sección se encuentra específicamente la recomendación. Y, para ello, se deben mencionar habilidades, fortalezas, cualidades personales, logros alcanzados dentro de la empresa, entre otras contribuciones dentro del desempeño de sus tareas. Cierre: Para finalizar, se debe agregar información de contacto, una despedida formal y la firma.

Otras recomendaciones a tener en cuenta

Además del cuerpo de la carta, estas recomendaciones te ayudarán a hacer una entrega aún más profesional, por ejemplo:

Si tienes la posibilidad, usa papel membretado o con el logotipo de la empresa con el fin de aportar mayor credibilidad.

Evita entregar una versión final con tachaduras o correcciones visibles.

Antes de la entrega, verifica que la información de contacto del empleador esté correcta, esto puede ser fundamental en el proceso de selección a un puesto de trabajo.

Al momento de entregarla, guarda una copia impresa.

Finalmente, adapta el contenido, es decir, destaca logros, habilidades y competencias que sean relevantes para el puesto al que estás postulando.

Formato disponible para llenar en Word y PDF

Si quieres simplificar todo el proceso de redacción de una carta de recomendación laboral, puedes descargar el formato Word o PDF disponible en Consultas El Universal.

Este es un formato editable, listo para llenar con los datos correspondientes. Está elaborado con la estructura recomendada, manteniendo los parámetros profesionales para garantizar su correcta entrega.

