Así puedes descargar gratis un formato de carta de recomendación laboral

La carta de recomendación laboral sigue siendo uno de los documentos más solicitados durante el proceso de reclutamiento. Este documento, que avala la trayectoria y desempeño de una persona en un empleo anterior, puede ser determinante al momento de conseguir una nueva oportunidad laboral.La carta de recomendación laboral es un documento escrito por el empleador o supervisor que certifica el desempeño, habilidades y conducta profesional de un empleado. Su finalidad es respaldar la experiencia laboral de una persona ante futuros puestos de trabajo.Según la Ley Federal del Trabajo (artículo 132, fracción VIII), todo patrón está obligado a expedir una constancia o carta de recomendación al trabajador que haya concluido su relación laboral, siempre que éste lo solicite.En este sentido, la carta de recomendación laboral es también un derecho que permite destacar los logros y cualidades de un trabajador, al momento de optar por nuevas vacantes.Para que una carta de recomendación laboral cumpla con sus objetivos, debe redactarse correctamente. Entre sus elementos básicos se encuentran:Además del cuerpo de la carta, estas recomendaciones te ayudarán a hacer una entrega aún más profesional, por ejemplo:Si tienes la posibilidad, usa papel membretado o con el logotipo de la empresa con el fin de aportar mayor credibilidad.Si quieres simplificar todo el proceso de redacción de una carta de recomendación laboral, puedes descargar el formato Word o PDF disponible en Consultas El Universal.Este es un formato editable, listo para llenar con los datos correspondientes. Está elaborado con la estructura recomendada, manteniendo los parámetros profesionales para garantizar su correcta entrega.