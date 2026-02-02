Venta Nocturna Liverpool: Cuándo es la primera edición de 2026

Con el inicio de febrero y tras el primer fin de semana largo del año, muchos consumidores ya empiezan a planear sus próximas compras importantes, y una de las preguntas más hechas es sobre cuándo será la primera edición de 2026 de la Venta Nocturna Liverpool, uno de los eventos comerciales más esperados en México por sus descuentos y facilidades de pago.

La Venta Nocturna de Liverpool es considerada como una estrategia para atraer compradores a lo largo del año. Al igual que otras campañas como el Buen Fin o el Hot Sale, este es un evento exclusivo de esta cadena comercial que ofrece promociones tanto en tiendas físicas como en su app y tienda por Internet, lo que permite a los clientes acceder a rebajas en una amplia gama de productos sin depender de una sola temporada.

¿Cuántas Ventas Nocturnas realiza Liverpool al año y cuál es la primera de 2026?

Liverpool realiza cuatro Ventas Nocturnas al año, cada una relacionada con momentos comerciales estratégicos y no a fechas improvisadas dentro del calendario. Estos eventos están pensados para acompañar las principales temporadas de compra en México.

El orden inicia con la Venta Nocturna para Mamás, que es la primera del año y se lleva a cabo durante el mes de mayo, en el marco de las compras por el Día de las Madres. A esta le siguen la Venta Nocturna para Papás, programada en junio; la Venta Nocturna de Aniversario, que suele realizarse en octubre; y finalmente la Venta Nocturna de Navidad, en diciembre, considerada la última y una de las más relevantes del año.

De esta manera, en 2026 la primera Venta Nocturna de Liverpool será nuevamente la edición para Mamás, ya que la cadena mantiene un calendario comercial fijo, enfocado en fechas clave de consumo y no en el inicio del año. Las fechas todavía se desconocen.



ESPECIAL / liverpool.com.mx

Horarios y modalidades de compra

En ediciones pasadas, la Venta Nocturna ha operado con horarios extendidos en tiendas físicas, normalmente de 11:00 a 21:00 horas, mientras que en el entorno digital las promociones se mantienen activas durante todo el día. Esto incluye tanto el sitio web oficial de Liverpool como su aplicación móvil, lo que amplía las opciones de compra para los usuarios.

Este esquema permite que los consumidores elijan entre acudir directamente a sucursal o realizar sus compras en línea, una ventaja especialmente valorada por quienes buscan evitar filas o comparar precios con mayor calma.

¿Cuándo anunciará Liverpool la primera Venta Nocturna 2026?

Por ahora, solo resta esperar a que Liverpool confirme las fechas oficiales de su primera Venta Nocturna de 2026 a través de sus canales oficiales. Mientras tanto, los consumidores pueden mantenerse atentos y prepararse para uno de los eventos de descuentos más relevantes del año, ideal para adelantar compras y aprovechar promociones sin esperar a fin de año.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Beca Rita Cetina y Benito Juárez: Fechas probables del calendario tentativo de pagos de febrero

OF