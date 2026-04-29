SAT: las multas e impuestos que podrías sufrir por vender tu coche

El SAT advierte que esa operación podría generar impuestos, multas e incluso revisiones fiscales si no se reporta correctamente. Lo que muchos consideran una venta casual, para la autoridad puede convertirse en una obligación tributaria.

Vender un automóvil usado entre particulares en México parece una operación sencilla: acuerdas precio, entregas factura y recibes el dinero. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que esta transacción puede generar obligaciones fiscales para las personas físicas.

La autoridad explicó que la venta de un vehículo se considera una enajenación de bienes, figura contemplada en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). Esto significa que, dependiendo del resultado de la operación, podría existir un impuesto a pagar o la necesidad de reportarlo en la declaración anual.

En otras palabras: no siempre se paga, pero sí conviene revisar cada caso.

¿Cuándo la venta de un auto genera impuestos?

El SAT señaló que el punto clave está en la ganancia obtenida. Es decir, si el automóvil se vende en un precio mayor al costo original de adquisición, podría generarse una utilidad gravable.

De acuerdo con el artículo 124 de la Ley del ISR, la ganancia se calcula restando del precio de venta:

El costo comprobado de adquisición

Gastos autorizados relacionados con la operación

Otros conceptos permitidos por la legislación fiscal

Esto significa que el impuesto no se cobra sobre el valor total del auto, sino únicamente sobre la utilidad obtenida. Por ejemplo, si una persona compró un vehículo en 180 mil pesos y lo vendió en 200 mil, la diferencia podría ser considerada ganancia, siempre que se acrediten correctamente los montos.

No todas las ventas pagan ISR

La legislación también contempla exenciones. El artículo 93, fracción XIX de la Ley del ISR indica que ciertos ingresos por venta de bienes muebles pueden quedar libres de impuesto cuando la ganancia no rebasa el equivalente a tres Unidades de Medida y Actualización (UMA) elevadas al año. Si la utilidad supera ese límite, el impuesto aplicaría únicamente sobre el excedente.

Esto es relevante para quienes venden autos seminuevos, motocicletas o bienes personales pensando que cualquier ingreso genera automáticamente impuestos. No siempre ocurre así.

CANVA

El SAT puede pedir que declares la operación

Además del posible ISR, el SAT recordó que la venta del automóvil puede tener que incluirse en la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal en que se realizó la operación.

La autoridad indicó que esto aplica especialmente cuando:

Existe utilidad en la venta

El ingreso debe comprobarse ante la autoridad

Se detectan movimientos bancarios relacionados con la operación

Se realizan ventas de vehículos con frecuencia

El ingreso forma parte de conceptos acumulables

Es decir, si recibiste una transferencia relevante o depósitos asociados con la venta, la autoridad fiscal podría requerir aclaraciones.

Documentos que debes conservar sí o sí

Uno de los errores más comunes al vender un auto es no guardar evidencia del valor original del vehículo ni del monto final de la operación. El SAT recomienda conservar:

Factura de compra original

Contrato de compraventa

Comprobantes de pago

Estados de cuenta bancarios

Documentos de gastos relacionados

Identificaciones de las partes involucradas

Estos papeles pueden ser clave para demostrar si hubo o no ganancia real. Multas por no declarar pueden superar los 17 mil pesos: el Código Fiscal de la Federación establece sanciones para quienes omitan declaraciones o incumplan obligaciones tributarias relacionadas con la venta de bienes. Según los artículos 81 y 82 del ordenamiento, las multas pueden ir aproximadamente de mil 810 pesos hasta 17 mil 370 pesos, dependiendo de la infracción detectada. Además, el SAT puede aplicar:

Recargos

Actualizaciones

Requerimientos de información

Revisiones fiscales por inconsistencias

Por eso, aunque se trate de una sola venta, ignorar el tema puede salir caro. La autoridad fiscal aclaró que vender un vehículo de manera ocasional no necesariamente constituye actividad empresarial. Sin embargo, cuando una persona compra y vende unidades de forma constante, el SAT podría considerar que existe una actividad económica habitual.

En esos casos, podrían surgir nuevas obligaciones como:

Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)

Presentar declaraciones periódicas

Llevar control fiscal de ingresos

Esto aplica especialmente para quienes comercializan autos usados mediante redes sociales, lotes improvisados o plataformas digitales. En plena temporada de cumplimiento tributario y con mayor vigilancia sobre movimientos bancarios en México, vender un auto ya no es solo un acuerdo entre particulares. Para el SAT puede ser una operación con efectos fiscales.

La recomendación principal es simple: si vendiste tu vehículo, documenta todo y revisa si debes declararlo. Una operación aparentemente menor podría convertirse en problema si la autoridad detecta inconsistencias después.

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