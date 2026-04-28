Reparto de utilidades 2026: Fechas clave para recibir la prestación

El reparto de utilidades 2026 representa un alivio económico para los trabajadores, quienes reciben anualmente una parte de las ganancias generadas por la empresa en la que laboran.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), esta prestación es un derecho constitucional establecido en el artículo 123 de la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, en el que se reconoce la labor de las personas trabajadoras.

Las fechas clave del reparto de utilidades 2026 dependen de si el trabajador labora para una empresa o para una persona física . En ese sentido, las utilidades deben pagarse en el periodo establecido por la LFT:

Del 1 de abril al 30 de mayo, si trabajas para una empresa.

Del 1 de mayo al 29 de junio, si trabajas para una persona física.

Por lo tanto, el último día para recibir el pago de utilidades es el 30 de mayo para quienes laboran en empresas y el 29 de junio para quienes trabajan para una persona física.

Cabe mencionar que la cantidad que reciben los trabajadores se calcula en dos partes: una en función de los días trabajados y otra con base en los salarios percibidos durante el año.

Para el ciclo 2026, el monto a repartir se determina con base en la declaración anual del Impuesto sobre la Renta (ISR) que los empleadores presentaron ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Asimismo, la normativa vigente establece que las empresas deben destinar el 10 % de su utilidad fiscal neta para este fin .

SV