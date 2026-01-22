SAT: estos son los requisitos para emitir facturas en 2026

De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), todas las personas físicas pueden emitir facturas con su e.firma a través de la aplicación gratuita del SAT, asimismo si pertenecen al Régimen de Incorporación Fiscal pueden facturar con su contraseña desde "Mis cuentas". Para emitir una factura ante el SAT, se requieren los siguientes documentos:Recuerda que emitir una factura no tiene costo, siempre y cuando se utilice el sistema gratuito del SAT. No obstante, si se hace mediante plataformas privadas, pueden existir tarifas por volumen de facturas, personalización, almacenamiento o soporte técnico. Si estas dado de alta en el SAT, puedes obtener tu constancia de situación fiscal, que indicará en que régimen estás inscrito. Para hacerlo debes seguir los siguientes pasos: Recuerda que desde la aplicación puedes generar facturas electrónicas por los pagos de sueldo y salarios o ingresos asimilados y las retenciones de ISR que realices a tus trabajadores, en forma individual o masiva. A pesar de que, dichos servicios se encuentran dirigidos a aquellos contribuyentes con grandes volúmenes de facturación, no están limitados sólo a estos, es opcional para los contribuyentes en general. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS