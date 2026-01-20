SAT promete sanciones para quienes facturen y tomen esta decisión

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, informó que ya se están aplicando multas a quienes condicionen la expedición del Comprobante Fiscal Digital por internet (CFDI) a la presentación de la constancia de situación fiscal.

Asimismo el titular señaló que nadie debe exigir la constancia de situación fiscal como requisito para emitir una factura, práctica que se puede sancionar con multas económicas que van desde los 19 mil 700 a 112 mil 650 pesos.

Cabe resaltar que el Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece que condicionar la emisión de una factura a la presentación de la constancia constituye una infracción formal prevista en el artículo 83, fracción IX.

La multa recae directamente en las personas contribuyentes emisoras de comprobantes fiscales, es decir, en los negocios o prestadores de servicios que exijan requisitos adicionales a los permitidos por la legislación vigente.

¿Qué necesito para facturar?

Para la emisión de una factura únicamente se requieren estos datos:

El registro Federal de Contribuyente (RFC)

El nombre o razón social

El código postal y el domicilio fiscal del contribuyente.

e.firma (firma electrónica avanzada)

Contraseña del SAT

Estar dado de alta en un régimen fiscal activo

Acceso a la plataforma de facturación gratuita del SAT o contratar un PAC (Proveedor Autorizado de Certificación)

Recuerda que emitir una factura no tiene costo, siempre y cuando se utilice el sistema gratuito del SAT. No obstante, si se hace mediante plataformas privadas, pueden existir tarifas por volumen de facturas, personalización, almacenamiento o soporte técnico.

