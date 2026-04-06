SAT: Estos son los requisitos a empresas para llevar a cabo la inscripción en el RFC

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el proceso de inscripción de empresas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como la generación de la e.firma, se realiza actualmente con mayor agilidad, facilitando la formalización de nuevos negocios en el país.

De acuerdo con la autoridad fiscal, las citas para estos trámites se asignan en un plazo menor a cinco días , lo que permite a las empresas avanzar con rapidez en su incorporación al padrón de contribuyentes. Además, destacó que 66 de cada 100 trámites se concluyen el mismo día, siempre que se cumpla con todos los requisitos establecidos por la institución.

Documentación indispensable para el trámite

Para llevar a cabo la inscripción en el RFC, las empresas deben contar con una cita previa y presentar documentación fundamental. Entre los requisitos principales se encuentra el documento constitutivo protocolizado o contrato social, en el caso de sociedades por acciones simplificadas (SAS), el cual acredita la creación legal de la empresa.

También es indispensable presentar un comprobante de domicilio de la persona moral, mismo que puede estar a nombre de la empresa o de alguno de sus socios o accionistas. A esto se suma el instrumento que acredite la representación legal , documento que valida la facultad de una persona para actuar en nombre de la empresa ante las autoridades fiscales.

Asimismo, se requiere la identificación oficial vigente del representante legal, así como un poder general para actos de administración o dominio. Para la generación de la e.firma, las empresas deberán llevar una memoria USB nueva, donde se almacenarán los archivos digitales necesarios para operar ante el SAT.

Recomendaciones para agilizar el proceso

El organismo recalcó que, en caso de no concretarse el trámite en la primera visita, esto suele deberse a inconsistencias en el acta constitutiva o a la falta de comprobantes de domicilio válidos . Por ello, recomendó revisar cuidadosamente cada documento antes de acudir a la cita.

Finalmente, el SAT hizo un llamado a las empresas a preparar con anticipación toda su documentación, ya que el cumplimiento puntual de los requisitos permite agilizar el proceso y concretar su inscripción al RFC de manera eficiente y sin contratiempos.

SV