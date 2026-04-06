Así funciona la Misión Comercial México-Canadá 2026 y estos son los sectores participantes

La Misión Comercial México–Canadá 2026 es una estrategia impulsada por el Gobierno de México para fortalecer la presencia de empresas nacionales en el mercado canadiense, con el objetivo de consolidarlas como socios estratégicos en sectores clave de innovación, comercio e inversión.

El programa busca facilitar acuerdos comerciales concretos, generar alianzas tecnológicas y abrir nuevas oportunidades de negocio en al menos diez sectores prioritarios , aprovechando el marco del Tratado entre México, EU y Canadá y el Plan de Cooperación Económica México–Canadá 2026–2030, que promueve el intercambio bilateral y el desarrollo de proyectos conjuntos.

¿Cómo se realiza el registro al programa Misión Comercial México-Canadá 2026?

La iniciativa se llevará a cabo en modalidad presencial mediante encuentros empresariales tipo B2B, así como actividades de networking y eventos institucionales que permitirán a los participantes establecer vínculos directos con potenciales socios comerciales en Toronto y Montreal, los días 7 y 8 de mayo.

Las empresas interesadas deberán completar su proceso de postulación a través del sitio oficial del programa, donde se evaluará su perfil con base en su capacidad de exportación, innovación y potencial de crecimiento en el mercado internacional.

Registro: https://www.misionmxca.com/contacto

¿Cuáles son los sectores que tienen oportunidad en la Misión Comercial México-Canadá 2026?

Los sectores estratégicos que podrán participar en la Misión Comercial México-Canadá 2026 son:

Infraestructura: Parques industriales con estándares internacionales para atracción de inversión canadiense; operadores ferroviarios y de cadena de frío con proyección de expansión hacia Norteamérica; desarrolladores de zonas logísticas y plataformas multimodales.



Parques industriales con estándares internacionales para atracción de inversión canadiense; operadores ferroviarios y de cadena de frío con proyección de expansión hacia Norteamérica; desarrolladores de zonas logísticas y plataformas multimodales. Agroindustria: Proveedores de sistemas de riego tecnificado y gestión hídrica con interés exportador; empresas agroexportadoras en busca de socios de distribución en el mercado canadiense; startups agtech con soluciones de monitoreo, drones y agricultura de precisión



Proveedores de sistemas de riego tecnificado y gestión hídrica con interés exportador; empresas agroexportadoras en busca de socios de distribución en el mercado canadiense; startups con soluciones de monitoreo, drones y agricultura de precisión Manufactura: Fabricantes en electromovilidad (componentes, baterías, carrocería) alineados a cadena EV ; productores de aluminio y cemento para proyectos de construcción e infraestructura canadiense; empresas aeronáuticas con certificación AS9100/FAA para ingreso al clúster de Quebec.



Fabricantes en electromovilidad (componentes, baterías, carrocería) alineados a cadena ; productores de aluminio y cemento para proyectos de construcción e infraestructura canadiense; empresas aeronáuticas con para ingreso al clúster de Quebec. Farmacéutica y dispositivos médicos: Laboratorios mexicanos con portafolio de APIs y genéricos para registro ante Health Canada; fabricantes de dispositivos médicos con certificado ISO 13485 y experiencia en exportación; empresas de servicios de CRO /manufactura por contrato para el ecosistema farmacéutico canadiense.



Laboratorios mexicanos con portafolio de y genéricos para registro ante Health Canada; fabricantes de dispositivos médicos con certificado y experiencia en exportación; empresas de servicios de /manufactura por contrato para el ecosistema farmacéutico canadiense. Energía, economía circular y sostenibilidad: Desarrolladores de proyectos de energía solar y eólica con experiencia en financiamiento; empresas de hidrógeno verde e infraestructura de captura de carbono; proveedores de servicios para la transición energética en industrias intensivas (cemento, acero, minería).



Desarrolladores de proyectos de energía solar y eólica con experiencia en financiamiento; empresas de hidrógeno verde e infraestructura de captura de carbono; proveedores de servicios para la transición energética en industrias intensivas (cemento, acero, minería). Aceleración de patentes e innovación: Centros de I+D y universidades mexicanas con portafolio de patentes para licenciamiento; empresas de transferencia tecnológica en materiales avanzados, biotech y semiconductores; startups deeptech en busca de coinversión o adquisición por parte de fondos canadienses.



Centros de y universidades mexicanas con portafolio de patentes para licenciamiento; empresas de transferencia tecnológica en materiales avanzados, y semiconductores; startups en busca de coinversión o adquisición por parte de fondos canadienses. Industrias creativas: Estudios de videojuegos y VFX con capacidad de coproducción y acceso a créditos fiscales; empresas de realidad extendida (XR) con aplicaciones en entretenimiento, salud y educación; diseñadores y agencias creativas digitales con proyectos de distribución en plataformas globales.



Estudios de videojuegos y con capacidad de coproducción y acceso a créditos fiscales; empresas de (XR) con aplicaciones en entretenimiento, salud y educación; diseñadores y agencias creativas digitales con proyectos de distribución en plataformas globales. Fondos de inversión y clústeres de innovación: Startups mexicanas en etapa Series A+ en busca de capital de riesgo canadiense; fintechs y plataformas B2B con modelo escalable y tracción en LATAM; gestores de fondos de venture capital con portafolio en México y visión de expansión.



Startups mexicanas en etapa en busca de capital de riesgo canadiense; fintechs y plataformas con modelo escalable y tracción en LATAM; gestores de fondos de venture capital con portafolio en México y visión de expansión. Logísticas: Agencias aduanales y brokers con experiencia en operaciones T-MEC y proyección a CPTPP ; empresas de certificación, normalización y aseguramiento de calidad para mercado canadiense; consultoras de comercio exterior especializadas en aranceles, reglas de origen y solución de controversias.



Agencias aduanales y brokers con experiencia en operaciones y proyección a ; empresas de certificación, normalización y aseguramiento de calidad para mercado canadiense; consultoras de comercio exterior especializadas en aranceles, reglas de origen y solución de controversias. Educación y desarrollo: Instituciones de educación técnica con programas de formación dual para manufactura avanzada; plataformas de upskilling en digitalización, automatización e idiomas para la industria; empresas de reclutamiento especializado y movilidad de talento entre México y Canadá.

La Misión Comercial México–Canadá 2026 forma parte de una agenda más amplia de cooperación económica que busca fortalecer la competitividad regional y ampliar la integración productiva entre ambos países, en un contexto de creciente demanda por cadenas de suministro más diversificadas y resilientes.

TG