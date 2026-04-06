Así funciona la Misión Comercial México-Canadá 2026 y estos son los sectores participantes

La Misión Comercial México–Canadá 2026 es una estrategia impulsada por el Gobierno de México para fortalecer la presencia de empresas nacionales en el mercado canadiense, con el objetivo de consolidarlas como socios estratégicos en sectores clave de innovación, comercio e inversión.El programa busca facilitar acuerdos comerciales concretos, generar alianzas tecnológicas y abrir nuevas oportunidades de negocio en al menos diez sectores prioritarios, aprovechando el marco del Tratado entre México, EU y Canadá y el Plan de Cooperación Económica México–Canadá 2026–2030, que promueve el intercambio bilateral y el desarrollo de proyectos conjuntos.La iniciativa se llevará a cabo en modalidad presencial mediante encuentros empresariales tipo B2B, así como actividades de networking y eventos institucionales que permitirán a los participantes establecer vínculos directos con potenciales socios comerciales en Toronto y Montreal, los días 7 y 8 de mayo.Las empresas interesadas deberán completar su proceso de postulación a través del sitio oficial del programa, donde se evaluará su perfil con base en su capacidad de exportación, innovación y potencial de crecimiento en el mercado internacional. Registro: https://www.misionmxca.com/contactoLos sectores estratégicos que podrán participar en la Misión Comercial México-Canadá 2026 son:La Misión Comercial México–Canadá 2026 forma parte de una agenda más amplia de cooperación económica que busca fortalecer la competitividad regional y ampliar la integración productiva entre ambos países, en un contexto de creciente demanda por cadenas de suministro más diversificadas y resilientes.TG