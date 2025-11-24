SAT: Estos son los gastos deducibles de impuestos en 2025

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reiteró a los contribuyentes la importancia de revisar y cumplir los requisitos fiscales de los gastos que buscan incluir como deducciones personales en su Declaración Anual.

La autoridad fiscal señaló que, para que un gasto sea deducible, debe contar con factura electrónica, incluir correctamente el RFC del contribuyente, describir el servicio o producto efectivamente adquirido y haber sido pagado mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito o débito, o cheque nominativo.

Conceptos deducibles para personas físicas

Gastos médicos y hospitalarios

Gastos funerarios

Donativos

Primas de gastos médicos mayores

Colegiaturas y transporte escolar

Intereses por créditos hipotecarios

Aportaciones complementarias o voluntarias al retiro y depósitos en cuentas especiales para el ahorro

El SAT recordó que el monto total de deducciones personales no puede exceder cinco UMA anuales o el 15% del ingreso total del contribuyente —incluidos ingresos exentos—, aplicándose el límite que resulte menor.

La institución también aclaró que quienes tributen o hayan tributado en el Régimen Simplificado de Confianza no pueden aplicar deducciones personales.

Finalmente, recomendó solicitar facturas mensualmente y mantener un registro ordenado de los comprobantes. Para más información, invitó a consultar el Portal del SAT.

