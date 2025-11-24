Lunes, 24 de Noviembre 2025

Economía |

SAT: Estos son los gastos deducibles de impuestos en 2025

El Servicio de Administración Tributaria recordó los requisitos, límites y conceptos válidos para aplicar deducciones personales en la Declaración Anual

Por: Sergio Alejandro Velázquez

El SAT detalló las reglas y restricciones que deben cumplir las deducciones personales antes de integrarse a la Declaración Anual de los contribuyentes. PIXABAY.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reiteró a los contribuyentes la importancia de revisar y cumplir los requisitos fiscales de los gastos que buscan incluir como deducciones personales en su Declaración Anual.

La autoridad fiscal señaló que, para que un gasto sea deducible, debe contar con factura electrónica, incluir correctamente el RFC del contribuyente, describir el servicio o producto efectivamente adquirido y haber sido pagado mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito o débito, o cheque nominativo.

Conceptos deducibles para personas físicas

  • Gastos médicos y hospitalarios
  • Gastos funerarios
  • Donativos
  • Primas de gastos médicos mayores
  • Colegiaturas y transporte escolar
  • Intereses por créditos hipotecarios
  • Aportaciones complementarias o voluntarias al retiro y depósitos en cuentas especiales para el ahorro

El SAT recordó que el monto total de deducciones personales no puede exceder cinco UMA anuales o el 15% del ingreso total del contribuyente —incluidos ingresos exentos—, aplicándose el límite que resulte menor.

La institución también aclaró que quienes tributen o hayan tributado en el Régimen Simplificado de Confianza no pueden aplicar deducciones personales.

Finalmente, recomendó solicitar facturas mensualmente y mantener un registro ordenado de los comprobantes. Para más información, invitó a consultar el Portal del SAT.

