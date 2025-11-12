El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que brinda con normalidad el servicio de atención al contribuyente en 160 oficinas del SAT y Módulos de Servicios Tributarios (MST) en todo el país.

Lo anterior porque desde este martes, tres de sus oficinas en Ciudad de México, Querétaro y Jalisco cerraron de manera temporal a causas de manifestaciones de algunos de sus trabajadores que expresaron sus inconformidades por el sueldo y las jornadas largas que presuntamente mantienen.

En un comunicado, la dependencia informó que de manera temporal las únicas oficinas CERRADAS son:

• Distrito Federal 3, ubicada en Viaducto Río de la Piedad 507, CDMX.

• Querétaro 1, ubicada en Ignacio Allende 8, Querétaro.

• Guadalajara Sur, ubicada en Lázaro Cárdenas 2305, Guadalajara.

Además, indicó que las personas que tuvieran citas programadas en alguna de las sedes que continúan tomadas, podrán acudir a cualquier oficina o módulo del SAT para recibir la atención solicitada presentando el comprobante de la cita.

El SAT también comunicó que por esta situación habilitó el servicio de Oficina Móvil, esto para dar continuidad a la atención a las personas contribuyentes.

De esta forma, pidió a los ciudadanos que si tienen cualquier duda podrán comunicarse a Marca SAT, en el número 55 62 72 27 28 o bien en el chat uno a uno en chat.sat.gob.mx, para recibir asesoría.

Hasta el momento, el SAT no ha actualizado el estatus de estas tres oficinas que se reportaron como cerradas de manera temporal.

Entre las demandas de los trabajadores destacan el aumento salarial, revisión y ajustes de horarios laborales, incluyendo el pago de horas extras; el regreso del seguro de separación individualizado y del seguro de gastos médicos mayores que se eliminaron en 2018, la falta del primero impide a los trabajadores recibir un finiquito, en caso de renunciar.

MV