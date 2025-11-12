La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, difundió a inicios de este mes de noviembre a través de su cuenta oficial de X, el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Según la información difundida por la propia secretaria, la dispersión de pagos se realiza desde el pasado lunes 3 y terminará el próximo 27 de noviembre para todos los programas del Bienestar, entre los que se encuentran:

Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Montiel recordó en su publicación, que el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, y a partir de ese día correspondiente estarán disponibles los recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes reciben su pago mañana jueves 13 de noviembre?

De acuerdo con el calendario compartido, mañana jueves 13 de noviembre reciben su depósito las y los beneficiarios que inicien su primer apellido con la letra "L".

Aquí te compartimos el calendario completo del resto de días:

ESPECIAL

¿Qué monto corresponde al programa?

Pensión Adultos Mayores: $6,200 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.

Pensión Personas Discapacidad: $3,200 pesos.

Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años.

¿Dónde puedo hacer el retiro de la ayuda económica?

Si deseas retirar el dinero de la tarjeta, es muy sencillo, existen dos formas diferentes:

Los Bancos del Bienestar ofrecen dos maneras de realizar el depósito, tanto cajero o cajas, ambas sin cargos o comisiones.

También existe la opción de usarla con otras entidades bancarias, sin embargo, con cierto porcentaje de comisión.

*Con información de SUN.

MV