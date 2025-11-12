La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, difundió a inicios de este mes de noviembre a través de su cuenta oficial de X, el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.Según la información difundida por la propia secretaria, la dispersión de pagos se realiza desde el pasado lunes 3 y terminará el próximo 27 de noviembre para todos los programas del Bienestar, entre los que se encuentran:Montiel recordó en su publicación, que el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, y a partir de ese día correspondiente estarán disponibles los recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.De acuerdo con el calendario compartido, mañana jueves 13 de noviembre reciben su depósito las y los beneficiarios que inicien su primer apellido con la letra "L".Aquí te compartimos el calendario completo del resto de días:Si deseas retirar el dinero de la tarjeta, es muy sencillo, existen dos formas diferentes:Los Bancos del Bienestar ofrecen dos maneras de realizar el depósito, tanto cajero o cajas, ambas sin cargos o comisiones.También existe la opción de usarla con otras entidades bancarias, sin embargo, con cierto porcentaje de comisión.*Con información de SUN.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV