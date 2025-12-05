Este 2 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, las personas morales deberán presentar su Declaración Anual 2025. A continuación te diremos las fechas límite en las que cada tipo de organización deberá presentar su declaración de impuestos.A partir del 1 de diciembre, el SAT puso a disposición de las y los contribuyentes un simulador del Régimen General y Régimen Simplificado de Confianza con el objetivo de que visualicen la información que hayan presentado durante el ejercicio fiscal 2025.El SAT dio a conocer las fechas en las que las personas morales tendrán que hacer su declaración de impuestos correspondiente al 2025, son las siguientes:En la nueva plataforma, la declaración anual incorpora la siguiente precarga de información:Para enviar la declaración es necesario contar con e.firma y con un servicio de banca electrónica, ya que, en caso de obtener un saldo a cargo, el pago debe realizarse mediante transferencia electrónica, a través de bancos autorizados para el cobro de contribuciones federales.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF