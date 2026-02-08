Domingo, 08 de Febrero 2026

14 de febrero: Ideas de regalos para mujer en Liverpool

Compra en Liverpool el regalo ideal para mujer; conoce los descuentos y promociones vigentes

Por: El Informador

Consigue el regalo ideal para este 14 de febrero de acuerdo con tu presupuesto en Liverpool. ESPECIAL / UNSPLASH / ESPECIAL / LIVERPOOL / EL INFORMADOR / ARCHIVO

El amor empieza a estar en el aire ya que se acerca el 14 de febrero, Día de San Valentín. Conoce los productos y precios que Liverpool ofrece en regalos para mujer; desde zapatos, ropa, joyería y más. 

En Liverpool podrás encontrar una amplia variedad de opciones para regalar a esa mujer especial en tu vida. Consigue el regalo ideal de acuerdo con su gusto y tu presupuesto, el cual puede ajustarse a las diferentes opciones de pago que la tienda ofrece. Aquí te compartimos los mejores regalos para mujer que Liverpool trae para ti.

Liverpool regalos para mujer

Cónoce que comprar en Liverpool para este 14 de febrero. A continuación, te decimos los regalos para mujer que puedes conseguir según lo que estás buscando. 

Joyería

  • LUCKYLY Set collar Alea 14 K zirconia cúbica: de mil 259 a 899 pesos
  • LUCKYLY Collar de gota Dory de baño de oro 14 K: de 699 a 419 pesos
  • YOIKO Brazalete de baño de oro 14 K Alei: de 979 a 739 pesos

Termos

  • MAGMA LIFE Termo de acero inoxidable con tapa flip top: de 609 a 314.05 pesos
  • BUFFER Vaso térmico de acero inoxidable con tapa a prueba de derrame 1.2 L: de 749 a 649 pesos
  • BUFFER Set termo de acero inoxidable Cuzco con tapa rosca: de 899 a 699 pesos
  • HIDRANUR Termo de acero inoxidable con tapa flip top: de 639 a 379 pesos
  • LUCKYLY Termo de acero inoxidable Tiana con tapa rosca, 1.2 Litros: de 999 a 599 pesos
  • STANLEY Termo de acero inoxidable con tapa doble rosca 709 mililitros: de mil 199 pesos a 699

Para conocer más productos o saber los detalles de la compra, envió y términos y condiciones ingresa aquí. 

