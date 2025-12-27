Pensión Bienestar: ¿Cuándo sale el calendario oficial de pagos para enero 2026?

A pocos días de que inicie el 2026, miles de beneficiarios de la Pensión Bienestar están a la espera de noticias sobre el primer depósito del año. Aunque la Secretaría del Bienestar aún no publica el calendario oficial por apellidos, el calendario de meses anteriores permite establecer una fecha probable para el inicio de los pagos.

Aquí te explicamos lo que se sabe hasta ahora y cómo se organizaría la entrega del recurso para el bimestre enero-febrero.

¿Cuál es la fecha tentativa para el primer pago de 2026?

Basado en el histórico de pagos de 2025, se estima que el calendario de depósitos bancarios se dé a conocer durante la primera semana de enero, posiblemente el lunes 5 de enero de 2026, mismo día en que podrían iniciar los pagos.

Es importante recordar que los pagos se realizan de manera escalonada para evitar saturar las sucursales del Banco del Bienestar. Por lo tanto, el calendario suele extenderse durante las primeras tres semanas del mes.

¿Cómo se organiza el calendario por apellidos?

Una vez que Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, haga el anuncio oficial, el orden de pago seguirá el tradicional esquema alfabético. Aunque las fechas exactas están pendientes, el orden de las letras suele ser el siguiente:

Primeros días: Apellidos que inician con A, B, C.

Segunda fase: Letras D, E, F, G, H.

Mitad de operativo: Letras I, J, K, L, M.

Cierre de calendario: Apellidos de la N a la Z.

Recomendaciones mientras esperas el aviso oficial

Dado que todavía se trata de fechas tentativas, te sugerimos seguir esto para evitar confusiones:

No acudas al banco aún: El calendario oficial se publica siempre a través de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar y las redes sociales de sus titulares.

Consulta la app: Si ya tienes la aplicación del Banco del Bienestar, podrás revisar tu saldo directamente desde tu celular en cuanto inicien los depósitos.

Cuidado con noticias falsas: En estas fechas abundan calendarios falsos en redes sociales. El SAT y la Secretaría del Bienestar nunca piden datos personales ni contraseñas para "consultar fechas".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF