Frente frío 19 congela parte de México; se va este día

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, compartió este lunes 8 de diciembre detalles sobre el frente frío número 19.

Este día, el frente frío núm. 19 se desplazará sobre el litoral del golfo de México y ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste, sur y este); lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país, incluida en la península de Yucatán; y chubascos en el noreste y centro del territorio nacional.

La masa de aire polar que impulsa al frente, mantendrá ambiente frío a muy frío sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro de México ; así como evento de “Norte” fuerte a intenso en el litoral del golfo de México y en la península de Yucatán; con rachas de viento de 80 a 100 km/h en costas de Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec.

A su vez, canales de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente y sur de la República Mexicana; y lluvias puntuales fuertes en Guerrero.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 08 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico para el martes

El frente frío núm.19 se extenderá sobre la península de Yucatán y sureste del país , ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas (norte) y Tabasco (sur), puntuales muy fuertes en Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca (este) y lluvias puntuales fuertes en Veracruz (regiones Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al frente, generará evento de “Norte” con rachas de con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y rachas de viento de 50 a 70 km/h en las costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y costa de Veracruz (centro y sur) y de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.

Pronóstico para el miércoles

El frente núm.19 se extenderá con característica de estacionario sobre la península de Yucatán , ocasionará chubascos en Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabascos, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al frente, modificará sus características térmicas propiciando un ascenso de las temperaturas en el norte, noreste y oriente del país. Se prevé que al finalizar el día, el sistema frontal dejará de afectar al territorio nacional .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

