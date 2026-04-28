En los últimos días algunos contribuyentes han denunciado que su devolución de impuestos ha entrado en revisión debido a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha encontrado inconsistencias en sus cuentas CLABE para recibir el depósito del reembolso.

Por este motivo Diputados exhortaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a esclarecer las inconsistencias que, afirman, se han encontrado en la cuenta CLABE de algunos contribuyentes, para que puedan recibir su devolución de impuestos.

A través de un punto de acuerdo promovido por el PAN se pide a la SHCP, por conducto del SAT, a transparentar los criterios de validación de cuentas CLABE. También para corregir fallas del sistema y facilitar la resolución de inconsistencias en devoluciones del ejercicio 2025.

Piden transparencia para la población

Ante esa situación el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández consideró importante que informen a la opinión pública sobre los criterios de validación utilizados para determinar inconsistencias en cuentas CLABE dentro del proceso de devoluciones automáticas del ejercicio 2025.

Lo anterior con el fin de que los contribuyentes puedan identificar y realizar las correcciones necesarias en su declaración fiscal.

Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) ha mantenido una postura de exigencia de transparencia hacia el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda. Previo a este exhorto sobre las cuentas CLABE, el legislador ha denunciado en diversas ocasiones la opacidad y las fallas en los sistemas de fiscalización del gobierno federal.

Por ejemplo, ha criticado severamente las responsabilidades fiscalizadoras desproporcionadas y la falta de claridad en las auditorías, señalando que las políticas actuales a menudo criminalizan o perjudican al ciudadano y a los agentes económicos sin ofrecer herramientas técnicas adecuadas.

Se pide revisar y corregir las posibles fallas técnicas o inconsistencias en los sistemas de validación de cuentas CLABE que afectan el proceso de devoluciones automáticas del ejercicio 2025.

Además, se les pide simplificar y fortalecer de forma inmediata, los mecanismos digitales existentes para la solución de inconsistencias en cuentas CLABE y devoluciones no pagadas, especialmente en beneficio de contribuyentes que no cuentan con e. Firma vigente.

¿Qué son la cuenta CLABE y la e. Firma?

La Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) es un número único e irrepetible de 18 dígitos asignado a cada cuenta bancaria en México. En el contexto de la declaración anual, el SAT exige que esta cuenta esté activa y a nombre del contribuyente (coincidiendo con su RFC) para poder depositar el saldo a favor.

Si el sistema detecta que la cuenta no pertenece al titular o está inactiva, el depósito es rechazado automáticamente bajo el estatus de inconsistencia.

Por su parte, la e.firma (firma electrónica) es un archivo digital seguro que identifica al contribuyente al realizar trámites federales . Aunque para devoluciones menores a 10 mil pesos o hasta 150 mil pesos si se usa una CLABE precargada, basta con la contraseña, el SAT requiere obligatoriamente la e.firma vigente para montos superiores o cuando se necesita actualizar la cuenta CLABE tras un rechazo, lo que representa un obstáculo para quienes no la tienen actualizada.

TG