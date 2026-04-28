La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se apuntó este martes 28 de abril del 2026 un retroceso del 1.06 %, su segunda caída consecutiva en este inicio de semana y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 67 mil 269.29 unidades, en una jornada con pérdidas generalizadas en los índices del mundo.

¿Qué factores impulsaron las pérdidas en el IPC este martes 28 de abril del 2026?

Con este movimiento, el mercado mexicano abrió la última semana de abril con una baja acumulada del 2.85 por ciento.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción del FTSE 100 de Londres", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La experta apuntó que en México, el IPC "cerró la sesión con una pérdida de 1.06 %, cayendo en 3 de las últimas 4 sesiones y cerrando en su menor nivel desde el 30 de marzo", cuando registró 67 mil 087.64 unidades.

Al interior del mercado, añadió Siller, destacaron las pérdidas en la jornada de las emisoras Grupo Aeroportuario del Centro (-4.61 %), Industrias Peñoles (-4.05 %), Grupo México (-3.69 %), Televisa (-3.22 %) y Banregio (-2.78 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que este martes el "IPC terminó la jornada con cierre negativo", y con este movimiento el rendimiento en abril se colocó en el -1.96 % y en lo que va del año se sitúa en el +4.58 por ciento.

"A nivel empresarial, 25 de las 35 emisoras terminaron la semana en terreno negativo ", añadió Covarrubias.

¿Cómo cerró el peso mexicano respecto al dólar hoy?

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.05 % frente al dólar , al cotizar en 17.39 unidades por billete verde, frente a los 17.38 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 219.6 millones de títulos por un importe de 16 mil 859 millones de pesos.

De las 719 empresas que cotizaron en la sesión, 238 cerraron con sus precios al alza, 452 registraron pérdidas y 29 se mantuvieron sin cambios.

JM