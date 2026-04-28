Volaris anuncia aumento de precios y reducción de vuelos: ¿cuándo comenzarán los ajustes?

La aerolínea mexicana de bajo costo Volaris ajustará sus tarifas y reducirá la frecuencia de algunos vuelos tras el incremento en el precio de la turbosina, una medida con la que busca amortiguar el impacto económico en su operación.

De acuerdo con Holger Blankenstein, vicepresidente ejecutivo de la compañía, estas acciones forman parte de una estrategia integral para enfrentar el encarecimiento del combustible, que combina la optimización de su red de vuelos con ajustes en precios , con el objetivo de mantener la estabilidad financiera y preservar el flujo de efectivo.

En este contexto, la empresa prevé incrementos de doble dígito en sus tarifas, tanto en rutas nacionales como internacionales, con especial énfasis en el mercado transfronterizo , donde la demanda ha mostrado mayor resistencia ante las variaciones en costos.

"El mercado internacional ha demostrado una menor elasticidad y en el mercado doméstico la demanda se ha mostrado resiliente al ajuste de tarifas", indicó Blankenstein en conferencia con analistas para discutir sus estados financieros.

Los servicios complementarios conocidos como "ancillaries" también tendrán un incremento de precio.

En cuanto al ajuste de vuelos, Volaris realizará una reducción táctica de frecuencias sin cancelar rutas, lo que permitirá mantener la conectividad para los pasajeros en determinados periodos.

¿Cuándo iniciarán los ajustes de Volaris?

Volaris reducirá 2 puntos porcentuales su capacidad en abril y 9 puntos porcentuales en mayo. Para junio y la segunda mitad del año también se espera una reducción de vuelos en algunas rutas. El incremento de precios también comenzará a aplicarse en los próximos meses.

Esto debido a que en el primer trimestre, Volaris reportó una pérdida neta de 71 millones de dólares. Los ingresos operativos totales se ubicaron en 770 millones, un incremento de 14%; mientras que los gastos operativos totalizaron 791 millones, comparados con 688 millones en el mismo periodo del año anterior.

El costo promedio de combustible se incrementó 16%, ubicándose en 3.06 dólares por galón.

"Nuestros resultados del primer trimestre reflejan una ejecución disciplinada, fortaleciendo la calidad de los ingresos, optimizando la asignación de capacidad y manteniendo un sólido control de costos en un entorno de combustible más desafiante.

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"La demanda se mantuvo sólida en toda nuestra red, impulsada por el dinamismo en los mercados transfronterizos y un fuerte desempeño en los ingresos. Estamos respondiendo con agilidad ante la volatilidad en los precios del combustible, aprovechando la flexibilidad de nuestro modelo mediante ajustes de capacidad, optimización de la red y ajustes de precios selectivos, los cuales han sido bien absorbidos, con una demanda que se mantiene resiliente en nuestros mercados", comentó Enrique Beltranena, presidente y director general de Volaris, en su reporte financiero.

El conflicto en Medio Oriente ha presionado al alza el precio de los combustibles, incluyendo la turbosina.

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