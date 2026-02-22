SAT: Depósitos que NO podrás recibir sin declarar en el 2026

Durante 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continúa supervisando los movimientos bancarios de los contribuyentes. No se ha creado un impuesto nuevo por recibir depósitos; sin embargo, la autoridad fiscal ha reforzado los mecanismos de revisión y el intercambio de información con instituciones bancarias, plataformas digitales y otras entidades. Por ello, resulta fundamental identificar qué ingresos pueden requerir declaración o comprobación de su procedencia.

Es importante entender que el SAT no grava el simple hecho de que el dinero llegue a una cuenta, sino los ingresos derivados de actividades económicas. Cuando un depósito corresponde a la venta de bienes, prestación de servicios o arrendamiento, debe formar parte de la declaración fiscal, sin importar si se realizó mediante transferencia electrónica, efectivo o pago en ventanilla.

Las instituciones financieras informan a la autoridad sobre los depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos mensuales por persona. Esto no implica un cobro automático de impuestos, pero sí puede motivar una revisión para verificar que los recursos coincidan con los ingresos reportados oficialmente.

En el caso de quienes comercializan productos a través de redes sociales, realizan trabajos independientes o prestan servicios profesionales y reciben pagos por transferencia, dichos montos deben declararse. Incluso cantidades pequeñas y constantes pueden ser detectadas si existe diferencia entre los gastos y los ingresos manifestados ante la autoridad.

También están obligados a reportar sus percepciones quienes obtienen recursos mediante aplicaciones de transporte, reparto o arrendamiento. Aunque estas plataformas efectúen retenciones automáticas, los ingresos deben incluirse en la declaración anual correspondiente.

Si se perciben rentas por una casa, departamento o local comercial, esos pagos mensuales son acumulables para efectos fiscales. La formalidad o informalidad del contrato no modifica la obligación tributaria, ya que se considera una actividad generadora de ingresos.

Por su parte, las personas que trabajan por honorarios deben emitir comprobantes fiscales por cada pago recibido y declararlos. Si el dinero ingresa a la cuenta sin factura o respaldo fiscal, puede clasificarse como ingreso no reportado.

Mantener un registro claro y cumplir con las obligaciones fiscales evita aclaraciones posteriores y posibles revisiones por parte de la autoridad.

