Beca Rita Cetina primaria: ¿Quiénes cobran la semana del 23 al 27 de febrero 2026?

El pasado lunes 16 de febrero iniciaron los pagos de la Beca Rita Cetina para educación básica y de la Beca Rita Cetina para educación básica. Este apoyo económico otorgado por el Gobierno de México tiene el objetivo de ayudar a las y los estudiantes en su formación escolar.Cabe destacar que, en esta ocasión, se contempla un pago extraordinario para las nuevas y nuevos beneficiarios a quienes les fue entregada su tarjeta en enero pasado, por lo cual recibirán un pago triple, que corresponde a tres bimestres:De acuerdo al calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, esta semana del 23 al 27 de febrero cobraran las y los alumnos cuya letra del primer apellido empizan con:El titular de la Coordinación Nacional de las Becas para el Bienestar (CNBB) Julio César León Trujillo, dio a conocer que el registro será del 2 al 19 de marzo y se podrá realizar a través de la página www.becaritacetina.gob.mx.Para realizar el registro de la Beca Rita Cetina 2026 para primaria hay una serie de pasos que primero debes seguir: Recuerda que el padre o el tutor es el encargado de realizar el registro. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS