Beca Rita Cetina primaria: ¿Quiénes cobran la semana del 23 al 27 de febrero 2026?

El pasado lunes 16 de febrero iniciaron los pagos de la Beca Rita Cetina para educación básica y de la Beca Rita Cetina para educación básica. Este apoyo económico otorgado por el Gobierno de México tiene el objetivo de ayudar a las y los estudiantes en su formación escolar.

Cabe destacar que, en esta ocasión, se contempla un pago extraordinario para las nuevas y nuevos beneficiarios a quienes les fue entregada su tarjeta en enero pasado, por lo cual recibirán un pago triple, que corresponde a tres bimestres:

Septiembre-octubre

Noviembre-diciembre

Enero-febrero

¿Qué letras cobran la Beca Rita Cetina la semana del 23 al 27 de febrero?

De acuerdo al calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, esta semana del 23 al 27 de febrero cobraran las y los alumnos cuya letra del primer apellido empizan con:

M (lunes 23 de febrero)

N, Ñ, O, P, Q (martes 24 de febrero)

R (miércoles 25 de febrero)

S (jueves 26 de febrero)

T, U, V, W, X, Y, Z (viernes 27 de febrero)

¿Cuándo son las inscripciones de la Beca Rita Cetina 2026 para primaria?

El titular de la Coordinación Nacional de las Becas para el Bienestar (CNBB) Julio César León Trujillo, dio a conocer que el registro será del 2 al 19 de marzo y se podrá realizar a través de la página www.becaritacetina.gob.mx.

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina 2026 para primaria?

Para realizar el registro de la Beca Rita Cetina 2026 para primaria hay una serie de pasos que primero debes seguir:

Crea tu Llave MX en www.llave.gob.mx/, esta es indispensable para continuar el registro. Entra a la página web www.becaritacetina.gob.mx y registrate con tu Llave MX. Proporciona los datos que se te solicita. Después adjunta los documentos (digitalizados):

CURP certificada de madre, padre o tutor y la de tu hijo o hija.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Número de celular y correo electrónico.

Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela de tu hija o hijo.

Recuerda que el padre o el tutor es el encargado de realizar el registro.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS