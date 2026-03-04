Bolsa Mexicana repunta tras fuerte caída

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este miércoles un 2.91 %, tras la fuerte caída en la sesión del martes (-3.04 %), para impulsar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) hasta las 70 mil 428.03 unidades, en una jornada con ganancias a nivel mundial.

"El mercado de capitales cerró con ganancias generalizadas a nivel global. En Estados Unidos los índices avanzaron y en Europa se observaron ganancias luego de las fuertes pérdidas observadas en la sesión de ayer", dijo la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

La experta apuntó que en México, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 2.91 % luego de dos sesiones de pérdidas, su mayor ganancia desde el 3 de febrero" cuando avanzó un 3.16 %.

Al interior del mercado mexicano, señaló Siller, "34 de las 35 principales emisoras registraron ganancias", destacando: Bimbo (+5.49 %), Inbursa (+5.09 %), Megacable (+5.05 %), Bolsa Mexicana de Valores (+4.95 %), Qualitas (+4.49 %) y Banregio (+4.48 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, apuntó que con el movimiento de este miércoles el rendimiento del mercado mexicano en lo que va del año se ubicó en +9.42 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.45 % frente al dólar, al cotizar en 17.56 unidades por billete verde, frente a los 17.64 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 238.7 millones de títulos por un importe de 22.703 millones de pesos.

De las 749 firmas que cotizaron en la jornada, 442 terminaron con sus precios al alza, 277 tuvieron pérdidas y 30 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Bimbo (BIMBO A), con el 5.49 %; del Grupo Financiero Inbursa (GFINBUR O), con el 5.09 %, y de la empresa de telecomunicaciones Megacable Holdings (MEGA CPO), con el 5.05 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma de servicios médicos Médica Sur (MÉDICA B), con el -4.84 %; de la transportadora marítima Grupo TMM (TMM A), con el -3.57 %, y de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el –2.96 %.

