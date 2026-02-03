SAT: ¿Cuándo es el reparto de utilidades 2026?

¿Ya estás a la espera del pago de las utilidades de 2026? Si ese es tu caso, te decimos todo lo que necesitas saber al respecto.

Según lo que indica la Ley Federal del Trabajo (LFT), el reparto de utilidades es un derecho que reconoce que el trabajo es determinante en la generación de las ganancias de las empresas, y que los trabajadores deben recibir anualmente una parte proporcional de las mismas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) explica que el pago de las utilidades se determina por la mitad de los días laborados, mientras que la otra corresponde al monto de los salarios percibidos.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en un documento de 2023, señala que una vez que las empresas presentan su declaración anual ante el SAT, los empleadores están obligados a repartir las utilidades en esta fecha:

Si es persona moral: del 1 de abril al 30 de mayo

del 1 de abril al 30 de mayo Si es persona física: del 1 de mayo al 29 de junio

Es importante que se sepa que tienen derecho a recibir utilidades todos los trabajadores y extrabajadores de planta y eventuales que laboraron al menos 60 días durante el año, además de los considerados en servicio activo; los que tienen incapacidad temporal; y aquellas trabajadoras que cuenten con licencia de maternidad.

Los empleados cuentan hasta con un año para solicitar las utilidades.

Las empresas que NO están obligadas a dar reparto de utilidades a los trabajadores son:

De nueva creación, durante el primer año de funcionamiento

De nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, durante los dos primeros años de funcionamiento

De la industria extractiva de nueva creación, durante el periodo de exploración

Instituciones de asistencia privada reconocidas por leyes, que no tengan fines de lucro

El IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia

Las empresas cuyo ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta no sea superior a 300 mil pesos

Mientras que están obligadas todas las unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios de acuerdo con la LFT y, en general, todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio, sean o no contribuyentes del impuesto sobre la renta.

