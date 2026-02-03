Beca Benito Juárez: ¿cuándo y cuánto dinero recibirán los beneficiarios en febrero 2026?

En este mes de febrero se depositara el primer pago del año de la Beca Benito Juárez, el cual corresponde al depósito del periodo de enero-febrero. Este incentivo esta dirigido a las y los estudiantes inscritos en el nivel preparatoria del sistema público y busca evitar la decersión escolar de las y los alumnos de escuela media superior. Las fechas aún del pago de la Beca Benito Juárez aún no están confirmadas por por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ); sin embargo, se sabe que se organizarán, al igual que en bimestres anteriores del año pasado, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido. Es importante resaltar que, si bien pueden circular calendarios de pagos, la Secretaría de Bienestar aún no ha compartido información oficial hasta al momento. Como en bimestres anteriores, el pago del mes de febrero de la Beca Benito Juárez será de mil 900 pesos. Una vez dandose a conocer el calendario oficial del pago de la Beca Benito Juárez del mes de febrero, se puede comprobar si el deposito ya se hizo a través de distintas formas: * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS