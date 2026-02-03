Beca Benito Juárez: ¿cuándo y cuánto dinero recibirán los beneficiarios en febrero 2026?

En este mes de febrero se depositara el primer pago del año de la Beca Benito Juárez, el cual corresponde al depósito del periodo de enero-febrero. Este incentivo esta dirigido a las y los estudiantes inscritos en el nivel preparatoria del sistema público y busca evitar la decersión escolar de las y los alumnos de escuela media superior.

¿Cuándo pagarán la Beca Benito Juárez en febrero 2026?

Las fechas aún del pago de la Beca Benito Juárez aún no están confirmadas por por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ); sin embargo, se sabe que se organizarán, al igual que en bimestres anteriores del año pasado, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.

Es importante resaltar que, si bien pueden circular calendarios de pagos, la Secretaría de Bienestar aún no ha compartido información oficial hasta al momento.

¿Cuánto es el pago de la Beca Benito Juárez en febrero 2026?

Como en bimestres anteriores, el pago del mes de febrero de la Beca Benito Juárez será de mil 900 pesos.

Una vez dandose a conocer el calendario oficial del pago de la Beca Benito Juárez del mes de febrero, se puede comprobar si el deposito ya se hizo a través de distintas formas:

Se puede verificar en el buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

Otra manera de hacerlo es por teléfono, marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta; asimismo, en la app del Banco Bienestar también se puede consultar el saldo.

