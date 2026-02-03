INAPAM: Así puedes aprovechar el descuento con Mexicana de Aviación

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

El objetivo de este organismo es coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se derivan de ella en favor de los adultos mayores , siempre siguiendo los principios y disposiciones contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El instituto procura el desarrollo humano integral de las personas de la tercera edad, brindando a este sector de la población oportunidades de empleo u ocupación con retribuciones económicas que les ayude a alcanzar niveles de bienestar y una buena calidad de vida, buscando reducir las desigualdades extremas y las inequidades de género.

En este sentido, el INAPAM ofrece una gran variedad de beneficios a las personas mayores de 60 años que cuentan con la credencial oficial. Dichos servicios son descuentos en instituciones asociadas como gimnasios, super mercados, transporte público y demás medios de transporte, entre otros. A continuación, te especificamos el tipo de descuento que obtienen en una aerolínea.

¿Cómo aprovechar el descuento para adultos mayores en Mexicana de Aviación?

De acuerdo con el sitio oficial de Mexicana de Aviación, una nueva aerolínea estatal mexicana que pertenece al gobierno, actualmente se cuenta con un descuento del 20% en vuelos nacionales, exclusivo para los adultos mayores.

Explica que, para acceder a este beneficio, los derechohabientes deberán acudir a los mostradores de la aerolínea por lo menos 2 horas y 30 minutos antes de la salida de su vuelo.

Aquí deberán mostrar lo siguiente:

Confirmación de reserva

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, etc.)

Credencial INAPAM

Este proceso es fundamental para recibir el pase de abordar. De no presentar la credencial que respalda el beneficio a los adultos mayores, el descuento del 20% no podrá efectuarse y se deberá abonar una penalidad.

