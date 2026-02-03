El Banco de México (Banxico) publicó este martes el dato del total de envío de dólares desde Estados Unidos ( remesas ) que hubo en 2025. Según los datos del organismo, el monto de esta percepción de desplomó un 4.6 % hasta alcanzar los 61 mil 791 millones de dólares, pese a un incremento del 1.9 % en diciembre .

Pese a que el mercado financiero había calculado para el periodo pasado una expectativa de ingresos por 61 mil 000 millones de dólares, lo recibido fue menor al récord conseguido en 2024, donde las remesas alcanzaron los 64 mil 7467 millones de dólares , precisó Banxico.

Por otro lado, el número total de operaciones se redujo un 5.5 % al caer a 157.74 millones en 2025, con el 99.1 % de los envíos hechos de forma electrónica; no obstante, la remesa promedio del año se elevó un 1 % hasta los 397 dólares.

Rompe racha de incrementos

La caída en el ingreso de remesas a México en 2025 rompió con una racha de incrementos que se había mantenido por 11 años, retroceso que se había empezado a vislumbrar desde marzo de 2024, cuando también cayó el crecimiento interanual.

Sin embargo, en diciembre de 2025, las remesas se incrementaron un 1.9 % interanual a 5 mil 322 millones de dólares, el único alza mensual en el año.

Las remesas comenzaron a crecer al comienzo de la pandemia de la Covid-19, en marzo de 2020, y suponen la principal fuente de ingresos externos para el país , que alcanzó un récord en 2024 con 64 mil 745 millones de dólares, un aumento del 2.3 %, respecto a 2023.

En junio pasado, el Gobierno de Estados Unidos anunció un impuesto del 1 % a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares.

En respuesta, la Presidenta Claudia Sheinbaum implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagarán por los dólares enviados a México y ha criticado la medida adoptada por la Administración de Trump, por considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

Los datos se divulgan tras revelarse en enero un crecimiento del 0.5 % del Producto Interior Bruto (PIB) de México en 2025, y un aumento en un 1.6 % de octubre a diciembre, con lo que se recuperó de dos trimestres al hilo con caídas y el país libró una recesión.

Por otro lado, Banxico informó de que los residentes en México enviaron al exterior remesas por mil 183 millones de dólares en 2025, una contracción anual del 9.6 por ciento .

