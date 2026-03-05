SAT: ¿Cuál es la fecha límite para presentar la declaración anual?

La declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una de las obligaciones fiscales más importantes para los contribuyentes mexicanos, ya que corresponde al ejercicio de pago de impuestos y al reporte de los ingresos obtenidos durante el año fiscal.

De acuerdo con el organismo, marzo se convierte en un mes clave para este proceso, ya que miles de personas registradas bajo diferentes regímenes fiscales deberán completar la declaración dentro del periodo establecido para evitar sanciones o complicaciones futuras.

Para llevar a cabo el trámite, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puso a disposición su plataforma digital, en la que se puede encontrar la función habilitada para presentar el reporte de ingresos y deducciones. Puedes ingresar a través del siguiente enlace:

https://www.sat.gob.mx/portal/public/home.

Cabe mencionar que cumplir en tiempo y forma con este ejercicio fiscal es preferible a no hacerlo, pues omitir la declaración puede tener consecuencias graves, como auditorías fiscales o incluso problemas legales.

¿Cuál es la fecha límite para presentar la declaración anual?

En 2026 deberá presentarse la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, por lo que es importante no dejar el trámite para el último momento, ya que el sistema puede saturarse conforme se acerca la fecha límite.

De acuerdo con el SAT, la fecha límite para presentar la declaración anual dependerá del régimen fiscal:

Personas morales sin fines de lucro: 16 de febrero de 2026

16 de febrero de 2026 Régimen General: 31 de marzo de 2026

31 de marzo de 2026 Régimen Simplificado de Confianza: 31 de marzo de 2026

31 de marzo de 2026 Régimen Opcional para Grupos de Sociedades: 31 de marzo de 2026

31 de marzo de 2026 Régimen de los Coordinados: 31 de marzo de 2026

31 de marzo de 2026 Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras: 31 de marzo de 2026

Recomendaciones clave para completar el trámite a tiempo

Para evitar contratiempos durante el proceso, el SAT recomienda a los contribuyentes preparar con anticipación la información necesaria y revisar cuidadosamente sus datos fiscales antes de presentar la declaración.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Revisar tus ingresos y deducciones con anticipación.

Verificar que tu información fiscal esté actualizada.

Presentar la declaración en horarios con menor saturación en la plataforma.

Consultar a un contador o especialista fiscal en caso de tener dudas.

¿Quiénes están obligados a presentar la declaración anual del SAT?

Las personas físicas que realicen alguna de las siguientes actividades deberán presentar este trámite:

Perciban ingresos por honorarios o actividad empresarial.

Obtengan ingresos por arrendamiento.

Reciban salarios de más de un patrón durante el año.

Superen los ingresos anuales establecidos por el SAT.

Cumplir con esta obligación fiscal dentro del plazo establecido permite evitar sanciones y mantener en orden la situación fiscal de los contribuyentes ante la autoridad tributaria.

