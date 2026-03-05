SAT: ¿Cuál es la fecha límite para presentar la declaración anual?

La declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una de las obligaciones fiscales más importantes para los contribuyentes mexicanos, ya que corresponde al ejercicio de pago de impuestos y al reporte de los ingresos obtenidos durante el año fiscal.De acuerdo con el organismo, marzo se convierte en un mes clave para este proceso, ya que miles de personas registradas bajo diferentes regímenes fiscales deberán completar la declaración dentro del periodo establecido para evitar sanciones o complicaciones futuras.Para llevar a cabo el trámite, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puso a disposición su plataforma digital, en la que se puede encontrar la función habilitada para presentar el reporte de ingresos y deducciones. Puedes ingresar a través del siguiente enlace: https://www.sat.gob.mx/portal/public/home. Cabe mencionar que cumplir en tiempo y forma con este ejercicio fiscal es preferible a no hacerlo, pues omitir la declaración puede tener consecuencias graves, como auditorías fiscales o incluso problemas legales.En 2026 deberá presentarse la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, por lo que es importante no dejar el trámite para el último momento, ya que el sistema puede saturarse conforme se acerca la fecha límite.De acuerdo con el SAT, la fecha límite para presentar la declaración anual dependerá del régimen fiscal:Para evitar contratiempos durante el proceso, el SAT recomienda a los contribuyentes preparar con anticipación la información necesaria y revisar cuidadosamente sus datos fiscales antes de presentar la declaración.Entre las principales recomendaciones se encuentran:Las personas físicas que realicen alguna de las siguientes actividades deberán presentar este trámite:Cumplir con esta obligación fiscal dentro del plazo establecido permite evitar sanciones y mantener en orden la situación fiscal de los contribuyentes ante la autoridad tributaria.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP