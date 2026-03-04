SAT: Estos son los gastos deducibles que te ayudan a pagar menos impuestos

En México, una de las obligaciones fiscales más importantes para los contribuyentes es la presentación de la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este proceso consiste en reportar los ingresos obtenidos durante el año fiscal y cumplir con el pago correspondiente de impuestos, ya sea como persona física o moral.Dentro de este ejercicio, el SAT contempla diversas opciones que permiten a los contribuyentes restar ciertos gastos de sus ingresos acumulables, lo que reduce la base gravable sobre la cual se calcula el Impuesto Sobre la Renta (ISR).Una de estas herramientas son las deducciones personales, un mecanismo legal mediante el cual determinados gastos pueden descontarse en la declaración anual. Esto puede traducirse en un menor pago de impuestos e incluso en la posibilidad de obtener un saldo a favor.Es importante destacar que esta opción aplica únicamente para gastos autorizados por el SAT y que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad fiscal.Gastos médicos y hospitalariosEstos gastos no deben exceder el monto que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la UMA o el 15% de los ingresos anuales del contribuyente. En caso de incapacidad o discapacidad igual o mayor al 50%, los gastos pueden deducirse al 100%.ColegiaturasLa cantidad pagada que se puede disminuir de colegiaturas en instituciones educativas privadas por cada alumna o alumno, no debe exceder los límites anuales de deducción que corresponden a cada nivel educativo: RetiroEl límite es del 10% de los ingresos acumulables del contribuyente.Cuentas personales de ahorroEstos no deben exceder 152 mil pesos anuales.Créditos hipotecariosNo deben exceder el monto que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la UMA o el 15% de los ingresos anuales del contribuyente. Además, el crédito otorgado debe tener como límite 750 mil UDIS.Gastos funerariosNo deben exceder el valor de una UMA anual.DonativosNo pueden superar el 7% de los ingresos acumulables que sirven como base para el ISR.De acuerdo con el SAT, las deducciones personales están disponibles para personas físicas que obtienen ingresos por sueldos y salarios, actividades empresariales o profesionales, arrendamiento, intereses, dividendos, premios, enajenación o adquisición de bienes y plataformas tecnológicas.Sin embargo, quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) no pueden aplicar estas deducciones, ya que este régimen contempla una tasa reducida de ISR que va aproximadamente del 1% al 2.5%.Para que un gasto sea deducible, debe pagarse mediante medios electrónicos o bancarios como transferencia, tarjeta de crédito, débito o servicios, o cheque nominativo. Los pagos en efectivo no son válidos para deducción.Además, el pago debe realizarse desde una cuenta a nombre del contribuyente y contar con un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) válido ante el SAT.La factura debe incluir:Aprovechar correctamente las deducciones personales puede marcar una diferencia significativa en la declaración anual, ya sea para reducir el monto a pagar o para obtener un saldo a favor. Por ello, es fundamental conocer qué gastos son deducibles, cumplir con los requisitos del SAT y conservar toda la documentación correspondiente para evitar contratiempos con la autoridad fiscal.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP