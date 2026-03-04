SAT: Estos son los gastos deducibles que te ayudan a pagar menos impuestos

En México, una de las obligaciones fiscales más importantes para los contribuyentes es la presentación de la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este proceso consiste en reportar los ingresos obtenidos durante el año fiscal y cumplir con el pago correspondiente de impuestos, ya sea como persona física o moral.

Dentro de este ejercicio, el SAT contempla diversas opciones que permiten a los contribuyentes restar ciertos gastos de sus ingresos acumulables, lo que reduce la base gravable sobre la cual se calcula el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Una de estas herramientas son las deducciones personales, un mecanismo legal mediante el cual determinados gastos pueden descontarse en la declaración anual. Esto puede traducirse en un menor pago de impuestos e incluso en la posibilidad de obtener un saldo a favor.

Es importante destacar que esta opción aplica únicamente para gastos autorizados por el SAT y que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad fiscal.

¿Qué gastos pueden incluirse en las deducciones personales?

Gastos médicos y hospitalarios

Honorarios médicos y consultas dentales

Servicios de psicología y nutrición

Gastos hospitalarios

Estudios clínicos y de laboratorio

Prótesis y aparatos de rehabilitación

Honorarios de enfermería

Medicinas incluidas en facturas hospitalarias

Lentes ópticos graduados hasta por 2 mil 500 pesos

Primas por seguros de gastos médicos

Estos gastos no deben exceder el monto que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la UMA o el 15% de los ingresos anuales del contribuyente. En caso de incapacidad o discapacidad igual o mayor al 50%, los gastos pueden deducirse al 100%.

Colegiaturas

La cantidad pagada que se puede disminuir de colegiaturas en instituciones educativas privadas por cada alumna o alumno, no debe exceder los límites anuales de deducción que corresponden a cada nivel educativo:

Preescolar: hasta 14 mil 200 pesos

Primaria: hasta 12 mil 900 pesos

Secundaria: hasta 19 mil 900 pesos

Profesional técnico: hasta 17 mil 100 pesos

Bachillerato: hasta 24 mil 500 pesos

Transporte escolar obligatorio conforme a disposiciones legales

Retiro

Aportaciones voluntarias a la Afore

Aportaciones complementarias de retiro

El límite es del 10% de los ingresos acumulables del contribuyente.

Cuentas personales de ahorro

Depósitos en cuentas especiales para el ahorro

Planes personales de pensión o seguros vinculados al retiro

Estos no deben exceder 152 mil pesos anuales.

Créditos hipotecarios

Intereses reales de créditos hipotecarios otorgados por bancos, Infonavit o Fovissste

No deben exceder el monto que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la UMA o el 15% de los ingresos anuales del contribuyente. Además, el crédito otorgado debe tener como límite 750 mil UDIS.

Gastos funerarios

Servicios funerarios a futuro

Gastos funerarios de familiares en línea directa

No deben exceder el valor de una UMA anual.

Donativos

Donativos no onerosos ni remunerativos

Aportaciones a instituciones autorizadas por el SAT

No pueden superar el 7% de los ingresos acumulables que sirven como base para el ISR.

¿Quiénes pueden aplicar estas deducciones?

De acuerdo con el SAT, las deducciones personales están disponibles para personas físicas que obtienen ingresos por sueldos y salarios, actividades empresariales o profesionales, arrendamiento, intereses, dividendos, premios, enajenación o adquisición de bienes y plataformas tecnológicas.

Sin embargo, quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) no pueden aplicar estas deducciones, ya que este régimen contempla una tasa reducida de ISR que va aproximadamente del 1% al 2.5% .

Consideraciones importantes para las deducciones personales

Para que un gasto sea deducible, debe pagarse mediante medios electrónicos o bancarios como transferencia, tarjeta de crédito, débito o servicios, o cheque nominativo. Los pagos en efectivo no son válidos para deducción.

Además, el pago debe realizarse desde una cuenta a nombre del contribuyente y contar con un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) válido ante el SAT.

La factura debe incluir:

RFC, nombre o razón social y régimen fiscal del receptor.

RFC, nombre o razón social y régimen fiscal del emisor.

Fecha y hora de emisión.

Forma y método de pago.

Uso del CFDI.

Impuestos trasladados.

Código postal del receptor.

Aprovechar correctamente las deducciones personales puede marcar una diferencia significativa en la declaración anual, ya sea para reducir el monto a pagar o para obtener un saldo a favor. Por ello, es fundamental conocer qué gastos son deducibles, cumplir con los requisitos del SAT y conservar toda la documentación correspondiente para evitar contratiempos con la autoridad fiscal.

