Pensión Bienestar: ¿Qué pasa si no cobro mi pago de marzo 2026 el día que me toca?

Este lunes 2 de marzo, durante “La Mañanera del Pueblo” —encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum—, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer las fechas de pagos de la Pensión Bienestar. Este calendario oficial corresponde al bimestre marzo-abril.

Algunas personas mayores que son beneficiarias de este programa retiran su pago por partes o se les olvida cobrar el día de pago de la Pensión Bienestar; en esta nota te decimos si hay alguna fecha límite para retirar el pago de marzo 2026.

¿Qué pasa si no cobro la Pensión del Bienestar el día que me toca?

En caso de que hayas olvidado retirar tu pago el día que te toca de la Pensión Bienestar de marzo 2026, no te preocupes, puedes hacerlo cualquier otro día, pues tu dinero queda guardado hasta que acudas al Banco Bienestar más cercano y lo retires el día que acudas a la institución bancaria.

¿Cuándo es el pago de adultos mayores 2026 de la Pensión Bienestar?

A continuación te decimos cuál es el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar del bimestre marzo-abril 2026. Los pagos se realizan por orden alfabético, de acuerdo a la letra del primer apellido de la o el beneficiario.

Lunes 2 de marzo: A

Martes 3 de marzo: B

Miércoles 4 de marzo: C

Jueves 5 de marzo: C

Viernes 6 de marzo: D, E y F

Lunes 9 de marzo: G

Martes 10 de marzo: G

Miércoles 11 de marzo: H, I, J y K

Jueves 12 de marzo: L

Viernes 13 de marzo: M

Martes 17 de marzo: M

Miércoles 18 de marzo: N, Ñ, O

Jueves 19 de marzo: P y Q

Viernes 20 de marzo: R

Lunes 23 de marzo: R

AS