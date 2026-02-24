SAT confirma nuevas revisiones exprés y más auditorías digitales en marzo 2026

El inicio del 2026 llegó con una nueva política tributaria, en la que no habrá nuevos impuestos, sino más revisiones. La autoridad fiscal implementó herramientas digitales y cruces electrónicos de información para poder detectar inconsistencias en tiempo real.

De acuerdo con un informe de Hogan Lovells, una firma internacional de abogados especializada en empresas, hoy en día más del 70% de las auditorías federales arrancaron debido a cruces de recibos, facturas electrónicas y bases de datos. Esta estrategia del SAT busca una fiscalización de contribuyentes más directa y dura.

“Este nuevo enfoque impulsa una mayor exigencia en la documentación y trazabilidad de las operaciones, así como en la capacidad de respuesta de las empresas ante requerimientos de la autoridad", dice el informe.

“La disponibilidad de información en tiempo real y la solidez de los expedientes fiscales se han convertido en elementos clave para garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento regulatorio”, puntualizó.

Las empresas deben adelantarse al SAT

Esta nueva estrategia fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), obliga a las empresas a anticiparse y preparar toda la información requerida para comprobar que todo este en orden, para responder al fisco lo más pronto posible.

Jaime Espinosa de los Monteros, socio mercantil y financiero de Hogan Lovells, indicó que las organizaciones tienen el deber de prevenirse, fortalecer sus procesos de cumplimiento, documentar sus operaciones, y anticipar auditorías internas.

“La política tributaria en 2026 refleja una evolución hacia un modelo más estructurado, donde la transparencia, el uso de tecnología y el cumplimiento oportuno se consolidan como elementos centrales para la operación empresarial en México”, concluyó.

