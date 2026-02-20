Cuaresma 2026: Carne y mariscos, ¿cuál tiene el precio más caro?

Este 20 de febrero, primer viernes de Cuaresma 2026, se caracteriza por el cambio radical de la alimentación de las y los mexicanos, pues se evita comer carne, a lo que muchos modifican su dieta a los mariscos.

La venta de mariscos se dispara en México, no solo en este día, sino en el periodo completo que abarca la Cuaresma; por lo que la carne puede pasar a segundo plano y no ser el consumo prioritario de muchos, al menos en los días cuando se abstiene de comerla.

Las y los mexicanos deben preparar sus bolsillos, pues además de que en este periodo puede haber alza en los precios de mariscos por la alta demanda, también se ha incrementado el precio de la carne en el país. Para que no tengas dudas, en esta nota te compartimos cuál alimento tiene el precio más alto en esta Cuaresma 2026.

¿Cuánto cuesta el kilo de carne en México?

Debido al cierre de fronteras y a la disminución del inventario de ganado bovino en Estados Unidos, los precios internacionales de la carne registraron un aumento; este incremento también se ha visto reflejado en el país.

Este es el precio en canal por kilogramo de carne de res en algunas entidades del país, según el último informe del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIM) del pasado 19 de febrero:

Aguascalientes: 115. 50 pesos por kg.

Campeche: 92.13 pesos por kg.

Coahuila: 72. 50 pesos por kg.

Chiapas: 75.50 pesos por kg.

Zona Conurbadora CDMX: 124.00 pesos por kg.

Michoacán: 126.83 pesos por kg.

Nuevo León: 133.50 pesos por kg.

Oaxaca: 117.50 pesos por kg.

Querétaro: 130.00 pesos por kg.

Sinaloa: 68.33 pesos por kg.

Sonora: 127.50 pesos por kg.

Veracruz: 92. 25 pesos por kg.

Precios de mariscos en México

Previo a la cuaresma se registró una alza en el precio de camarón. Aquí te compartimos los precios que se registran en el Mercado de La Viga en Ciudad de México (CDMX) y el Mercado del Mar en Guadalajara.

Mercado de La Viga en Ciudad de México (CDMX)

Huachinango del Golfo: Incremento de 126 a 138 pesos por kilogramo.

Acamaya cruda: de 68 pesos a alrededor de 80 pesos por kg.

Camarón pacotilla, cuyo precio pasó de 165 a 235 por kg.

Camarón Macuil: de 147 a 209 pesos por kilo

Mercado del Mar en Guadalajara:

Mojarra a 40 pesos por kg.

Camarón desde los 100 pesos y hasta los 200 pesos.

Si bien la información proporcionada es de algunos lugares, podemos identificar que los mariscos reflejan un mayor precio en comparación con la carne.

