SAT confirma impuestos en compras que se hagan en estas tiendas en línea

El 2026 arrancó con una sorpresa medio ingrata para quienes adoran llenar su carrito de compras en tiendas multinacionales, y es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las autoridades fiscales han ajustado las reglas de un juego llamado impuestos. Dos de las tiendas más afectadas por estos cambios serán Shein y Temu.

Antes que nada, hay que recordar que desde el 1 de enero entró en vigor una reforma a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que modificó mil 463 fracciones arancelarias. O sea, se actualizaron los impuestos que pagan miles de productos al entrar a México.

Estas nuevas tasas van del 5% al 50%, dependiendo del artículo. Ahora, si bien el arancel no suele aparecer desglosado en el ticket, vaya que está incluido en el total que pagas ; las tiendas no dan nada de a gratis.

¿Qué productos subieron en Shein y Temu?

El motivo del subidón tiene que ver con que muchos de estos productos provienen de países sin tratado de libre comercio con México —como la lejana China—, por lo que al pisar tierras mexicanas, enfrentarán nuevas tasas, sumado al bienaventurado IVA, a la logística y la paquetería, algo que resulta en una gran y absoluta inflación.

Entre los artículos que ahora pagarán más impuestos están:

Perfumes y aguas de tocador (25%)

Cosméticos y champús (25%)

Vajillas, abanicos y velas (25%)

Accesorios de vestir, cinturones y pañuelos (25%)

Útiles escolares y de oficina (30%)

Electrodomésticos pequeños como microondas o planchas (30%)

Juguetes, muñecas y rompecabezas (30%)

Prendas como abrigos y sostenes (35%)

Sandalias y pañales (35%)

Por otro lado, algunos artículos de plástico y ciertos electrodomésticos pueden llegar hasta 50%, según su clasificación.

El gobierno mexicano explicó que la medida del SAT busca proteger empleos en sectores como el textil, calzado y automotriz, además de favorecer a la producción nacional. En paralelo, Hacienda espera recaudar más por importaciones este año.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

