SAT confirma el monto límite para recibir transferencias en dólares sin declarar en abril 2026

Durante abril de 2026, muchas personas se preguntan si recibir transferencias bancarias en dólares puede generar problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), especialmente ante el incremento de operaciones digitales y depósitos internacionales.

Ante esta duda, la autoridad fiscal recordó que no existe un límite específico para las transferencias electrónicas que obligue automáticamente a pagar impuestos o presentar una declaración adicional, siempre y cuando el origen del dinero sea legítimo y pueda comprobarse. Sin embargo, cuando se trata de depósitos en efectivo, la regla cambia.

¿Cuál es el monto límite para recibir dólares sin declarar ante el SAT?

El SAT explicó que los depósitos en efectivo realizados en cuentas bancarias no generan obligaciones fiscales adicionales siempre que no superen los 15 mil pesos mensuales.

Tomando en cuenta el tipo de cambio actual, este monto representa cerca de 866.50 dólares, por lo que esta cifra se ha convertido en la referencia para quienes reciben dinero en moneda extranjera y buscan evitar revisiones innecesarias.

Es importante aclarar que este límite aplica únicamente para depósitos en efectivo. Si el dinero llega mediante transferencias electrónicas, SPEI, traspasos entre cuentas, cheques, pagarés u otros sistemas bancarios autorizados, no existe este tope.

¿Las transferencias electrónicas en dólares pagan impuestos?

No. El SAT señala que las transferencias electrónicas, incluso si superan los 15 mil pesos o su equivalente en dólares, no se consideran depósitos en efectivo , por lo que no están sujetas a este reporte automático.

Esto también aplica para transferencias enviadas desde el extranjero, ya que no entran dentro del concepto de depósito en efectivo y, por lo tanto, no generan el cobro del antiguo Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE).

Lo verdaderamente importante para la autoridad fiscal no es la cantidad en sí, sino que exista congruencia entre los ingresos declarados por el contribuyente y el dinero que realmente maneja en sus cuentas bancarias.

¿Cuándo puede intervenir el SAT?

El SAT puede solicitar aclaraciones cuando detecta discrepancias fiscales, es decir, cuando los movimientos bancarios son considerablemente mayores a los ingresos reportados oficialmente.

También suele poner atención en depósitos frecuentes en efectivo, pagos elevados de tarjetas de crédito sin justificación, compras de alto valor sin respaldo financiero o ingresos extraordinarios como donaciones, préstamos o premios superiores a 600 mil pesos al año.

Por ello, el SAT recomienda conservar comprobantes, contratos y documentos que respalden cualquier operación importante, además de utilizar conceptos claros en cada transferencia.

Recibir transferencias en dólares no representa un problema automático ante el SAT, siempre que el origen del dinero sea comprobable y exista orden en la situación fiscal del contribuyente.

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